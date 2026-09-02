Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip, του δημοφιλούς τράπερ που είχε γεννηθεί με το όνομα Πίτερ Αναστασόπουλος και σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Βουλιαγμένη σε ηλικία 34 ετών.

Η είδηση του χαμού του είχε προκαλέσει μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό του, καθώς εκείνη την περίοδο ο Mad Clip γνώριζε τεράστια επιτυχία. Τα κομμάτια του κατέγραφαν εκατομμύρια προβολές και ο ίδιος είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής trap σκηνής. Παρά το πέρασμα των χρόνων, η παρουσία του παραμένει έντονη για τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή αγάπησαν τη μουσική του.

Το βράδυ της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, αρκετοί θαυμαστές του βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος στη Βουλιαγμένη, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του λίγο πριν από τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατό του.

Στη συγκέντρωση αναφέρθηκε και η Ζόζεφιν, η οποία μοιράστηκε μέσω Instagram ένα στιγμιότυπο από το σημείο. Η τραγουδίστρια διατηρούσε φιλική και επαγγελματική σχέση με τον Mad Clip, ενώ οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο τραγούδι «Fimi», το οποίο είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

«Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», έγραψε η Ζόζεφιν στην ανάρτησή της, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον λογαριασμό του Mad Clip.