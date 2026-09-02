Ο Έντ Σίραν ήταν ειδικός καλεσμένος – έκπληξη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Pokémon το περασμένο Σαββατοκύριακο και ερμήνευσε ζωντανά το κλασικό θέμα των Pokémon.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Pokémon 2026 πραγματοποιήθηκε στο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο στις 28 – 30 Αυγούστου με παίκτες που αγωνίστηκαν στα επίσημα πρωταθλήματα βιντεοπαιχνιδιών καθώς και στο επίσημο παιχνίδι συναλλαγών με κάρτες, Pokémon Go και Unite, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας San Francisco Chronicle.

Την Κυριακή, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εκπληκτική εμφάνιση από τον Έντ Σίραν, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει τον ύμνο του για τα Pokémon Scarlet & Violet του 2022, “Celestial”, πριν από μια ακουστική εκτέλεση του αρχικού θέματος για το anime.

To τορνουά προσέλκυσε περισσότερους από 50.000 συμμετέχοντες καθημερινά με ένα παράλληλο πρόγραμμα διαδραστικών εκδηλώσεων, αγορών και εμπειριών για τους θαυμαστές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Παίζω Pokémon από τότε που ήμουν στο δημοτικό» είπε ο Άγγλος τραγουδιστής-τραγουδοποιός το 2022 για να προωθήσει την κυκλοφορία του «Celestial». «Εγώ και ο αδερφός μου είχαμε διαφορετικές εκδοχές των παιχνιδιών και ανταλλάσσαμε Pokémon μέχρι να ολοκληρώσουμε ο καθένας μας το Pokédex μας. Μου άρεσαν οι κάρτες, αλλά τα παιχνίδια είναι αυτά μέσα στα οποία χανόμουν. Μου άρεσαν όλα όσα δημιουργούσαν. Μου αποσπούσαν την προσοχή αν συνέβαιναν αρνητικά πράγματα στη ζωή, στο σχολείο μου που ήθελα να αποφύγω. Ήταν ένας κόσμος στον οποίο μπορούσα να ξεφύγω».