Σχεδόν αγνώριστη εμφανίστηκε η Μαντόνα σε μια σειρά από νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους με τη νεανική της εμφάνιση.

Η 68χρονη «βασίλισσα της ποπ» πόζαρε με έντονο μακιγιάζ και πλούσια ξανθά μαλλιά, υιοθετώντας ένα λουκ που θύμιζε αρκετά την 59χρονη Πάμελα Άντερσον, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Madonna, 68, is unrecognizable as she channels Pamela Anderson and shows off VERY smooth complexion https://t.co/EXJRBvpf5n — Daily Mail (@DailyMail) September 1, 2026

«Ζωγράφισέ με με τη μνήμη σου και όχι με τα μάτια σου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιλάμβανε και κοντινά πλάνα του προσώπου της, με την ιδιαίτερα λεία επιδερμίδα της να τραβά τα βλέμματα.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν τις νέες φωτογραφίες, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά «Ναι».

Την εμφάνισή της σχολίασε και η Τζούλια Γκάρνερ, την οποία η ίδια η Μαντόνα είχε επιλέξει για να την υποδυθεί σε μια βιογραφική ταινία που σχεδίαζε να σκηνοθετήσει. Το συγκεκριμένο κινηματογραφικό σχέδιο τελικά δεν προχώρησε, έπειτα από διαφωνίες που σχετίζονταν με τον προϋπολογισμό. «Ουάου!!!!», έγραψε η Τζούλια Γκάρνερ κάτω από την ανάρτηση.

Οι 11 υποψηφιότητες της Μαντόνα στα MTV Video Music Awards

Η νέα εμφάνιση της Μαντόνα έρχεται περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα MTV Video Music Awards, όπου αναδείχθηκε στην καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Η Μαντόνα διεκδικεί συνολικά 11 βραβεία, ξεπερνώντας οριακά την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία είναι υποψήφια σε εννέα κατηγορίες.

Madonna leads the 2026 MTV Video Music Awards nominations with 11 nominations:



– Video of the Year

– Artist of the Year

– Song of the Year

– Best Collaboration

– Best Dance

– Best Direction

– Best Art Direction

– Best Cinematography

– Best Editing

– Best Choreography

– Best… pic.twitter.com/0EG7lvm2Q5 — Pop Hive (@thepophive) August 18, 2026

Η 36χρονη Τέιλορ Σουίφτ και η 44χρονη Μπιγιονσέ είναι αυτή τη στιγμή οι καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες διακρίσεις στην ιστορία των MTV Video Music Awards, έχοντας κατακτήσει από 30 βραβεία η καθεμία. Καθώς η Μπιγιονσέ δεν έχει καμία υποψηφιότητα φέτος, η Τέιλορ Σουίφτ χρειάζεται μόλις μία νίκη για να βρεθεί μόνη στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η σχέση της Μαντόνα με τα συγκεκριμένα βραβεία κρατά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Το 1984 εμφανίστηκε στην πρώτη διοργάνωση των MTV Video Music Awards, βγαίνοντας μέσα από μια τεράστια γαμήλια τούρτα και φορώντας νυφικό, για να ερμηνεύσει την επιτυχία της «Like a Virgin».

Έκτοτε έχει χαρίσει αρκετές από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης. Μία από αυτές ήταν το 2003, όταν φίλησε στο στόμα την Μπρίτνεϊ Σπίαρς πάνω στη σκηνή, προκαλώντας τεράστια αίσθηση.

Στη διάρκεια της καριέρας της, που ξεπερνά πλέον τις τέσσερις δεκαετίες, η Μαντόνα έχει κερδίσει συνολικά 19 MTV Video Music Awards.

Για να φτάσει το σημερινό ρεκόρ των 30 βραβείων που μοιράζονται η Τέιλορ Σουίφτ και η Μπιγιονσέ, θα πρέπει να επικρατήσει και στις 11 κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια φέτος.