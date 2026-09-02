Ο Σον Όνο Λένον, γιος του αείμνηστου Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, έγινε για πρώτη φορά πατέρας, όπως σημειώνει το People.

Ο 50χρονος Σον Όνο Λένον και η επί χρόνια σύντροφός του, η 39χρονη Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, ανακοίνωσαν τη γέννηση του γιου τους, με ανάρτηση που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

«Λοιπόν… η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο! Το όνομά του είναι Αουρέλιους! Ευχαριστούμε!», έγραψε ο Σον Όνο Λένον στη λεζάντα της ανάρτησής του. Στη φωτογραφία, το ζευγάρι κοιτάζει τον φακό κρατώντας μαζί τον νεογέννητο γιο του.

Ο Σον Όνο Λένον έκανε ακόμη δύο αναρτήσεις στο Instagram σχετικά με τη γέννηση του γιου του. Στη μία φωτογραφία εμφανίζεται ο ίδιος να κρατά τον γιο του, τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα, ενώ σε άλλη ανάρτηση έδειξε τη Σάρλοτ Κεμπ Μουλ στο νοσοκομείο μετά τη γέννα.

«Μαμά του μωρού!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας στην οποία η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ κρατά τον γιο της στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ μοιράστηκε επίσης στο Instagram στιγμές από τη νέα καθημερινότητά τους ως τριμελής οικογένεια. Μεταξύ των φωτογραφιών που δημοσίευσε, εμφανίζεται να μεταφέρει τον γιο της σε μάρσιπο ενώ περπατά μέσα στο νερό και κρατά ένα μικρό καβούρι, ενώ ανέβασε επίσης μία φωτογραφία του μωρού την ώρα που κοιμάται, καθώς και το ίδιο στιγμιότυπο που είχε δημοσιεύσει ο Σον Όνο Λένον με τον γιο τους.

Ο Σον Όνο Λένον και η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, η οποία είναι μουσικός και μοντέλο, είναι ζευγάρι από το 2007. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Coachella το 2005 και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε αρκετά μουσικά πρότζεκτ.

Την ίδια ώρα, ο Σον Όνο Λένον έχει ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του αείμνηστου πατέρα του και συνιδρυτή των Beatles, Τζον Λένον. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ, πέντε άλμπουμ μαζί με τη μητέρα του, τη 93χρονη Γιόκο Όνο, καθώς και τρία με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα Claypool Lennon Delirium.

Παράλληλα, έχει εργαστεί ως παραγωγός σε αρκετούς δίσκους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το άλμπουμ «Lust for Life» της Λάνα Ντελ Ρέι, που κυκλοφόρησε το 2017 και περιλαμβάνει το μελαγχολικό ντουέτο τους «Tomorrow Never Came».

Ο Σον Όνο Λένον είχε μιλήσει τον Νοέμβριο του 2024 για τη σχέση του με τη μουσική και για το πώς αυτή τον βοήθησε να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του. «Δεν έπαιξα ποτέ μουσική επειδή ήμουν καλός σε αυτήν», είχε δηλώσει. «Έχασα τον πατέρα μου και δεν ήξερα πώς να καλύψω αυτό το κενό. Το να μάθω να παίζω τα τραγούδια του στην κιθάρα ήταν ένας τρόπος να επεξεργαστώ την απώλεια μέσα από μια δραστηριότητα που με έκανε να αισθάνομαι συνδεδεμένος μαζί του».