Ένα πιθανό σεξουαλικό σκάνδαλο που χάνεται στα βάθη των αιώνων ενδέχεται να κρύβεται σε ένα από τα διασημότερα έργα τέχνης του Μεσαίωνα.

Η περίφημη ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία απεικονίζει καθοριστικές στιγμές της αγγλικής ιστορίας, φαίνεται πως περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα τολμηρή σκηνή που, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να αμφισβητήσει ακόμη και τη νομιμότητα της ανόδου του Γουλιέλμου του Κατακτητή στον αγγλικό θρόνο, όπως σημειώνει η New York Post.

Medieval tapestry featuring countless penises hides a sex scandal that could rewrite European history https://t.co/W3WBvsGLfg pic.twitter.com/TyRFPLG3pH — New York Post (@nypost) September 1, 2026

Η σχεδόν 1.000 ετών ταπισερί επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία από τη Νορμανδία της Γαλλίας για πρώτη φορά μετά τη δημιουργία της. Στο έργο παρουσιάζονται 58 διαφορετικά γεγονότα που οδήγησαν στη μάχη του Χέιστινγκς και στη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Τα γεγονότα αυτά άλλαξαν ριζικά τη χώρα, καθώς ανέτρεψαν την παλιά άρχουσα τάξη, ενίσχυσαν τη γαλλική επιρροή στην αγγλική γλώσσα και συνέδεσαν στενότερα την Αγγλία με τη Γαλλία.

Η ταπισερί της Μπαγιέ είναι επίσης γνωστή για μία πολύ πιο ασυνήθιστη λεπτομέρεια: περιλαμβάνει 93 ή 94 απεικονίσεις φαλλών, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο τις μετρούν οι ειδικοί.

Οι ιστορικοί έχουν διατυπώσει διάφορες θεωρίες για την παρουσία τους. Ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για ένα είδος μεσαιωνικού χιούμορ ή «γκράφιτι», ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι εικόνες λειτουργούσαν ως υπαινικτικά ή σατιρικά σχόλια για συγκεκριμένα πρόσωπα που εμφανίζονται στο έργο. Ωστόσο, μία συγκεκριμένη σκηνή θεωρείται πολύ πιο σημαντική από τις υπόλοιπες.

Το ερωτικό σκάνδαλο που απειλούσε τη νομιμότητα του Γουλιέλμου του Κατακτητή

Στην επίμαχη παράσταση εμφανίζεται ένας κληρικός να αγγίζει το πρόσωπο μιας γυναίκας ευγενικής καταγωγής, η οποία αναφέρεται ως Έλφγκιβα. Την ίδια στιγμή, στο κάτω μέρος της σκηνής, μέσα στο διακοσμητικό περιθώριο της ταπισερί, απεικονίζεται ένας γυμνός άνδρας.

The sex scandal hidden in the Bayeux Tapestry: Scene depicting a naked man and a mysterious woman might have been a subtle nod to an affair, expert claims https://t.co/z0mF5C64B4 — Daily Mail (@DailyMail) September 1, 2026

Ο επιμελητής του Βρετανικού Μουσείου Μάικλ Λιούις υποστηρίζει ότι η γυναίκα μπορεί στην πραγματικότητα να είναι η Έμμα της Νορμανδίας, σύζυγος του βασιλιά της Αγγλίας Έθελρεντ του Απροετοίμαστου και μητέρα του Εδουάρδου του Ομολογητή. Η Έμμα είχε υιοθετήσει το αγγλικό όνομα Έλφγκιβα κατά τη διάρκεια του γάμου της, ενώ είχε και μία κρίσιμη συγγενική σχέση με τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή: ήταν προθεία του.

Όταν ο Εδουάρδος ο Ομολογητής πέθανε χωρίς να αφήσει διάδοχο, ο Γουλιέλμος χρησιμοποίησε, μεταξύ άλλων, αυτή την οικογενειακή σχέση για να ενισχύσει τη διεκδίκησή του στον αγγλικό θρόνο. Η διαμάχη για τη διαδοχή οδήγησε τελικά στη νορμανδική εισβολή και στην κατάκτηση της Αγγλίας. Υπήρχαν, όμως, φήμες ότι η Έμμα είχε απατήσει τον σύζυγό της, βασιλιά Έθελρεντ, με έναν σημαντικό εκκλησιαστικό παράγοντα.

Ο Μάικλ Λιούις εκτιμά ότι η μυστηριώδης σκηνή της ταπισερί μπορεί να αποτελεί υπαινιγμό για αυτή την υποτιθέμενη ερωτική σχέση και να είχε στόχο να πλήξει την εικόνα της Έμμα και, κατ’ επέκταση, το δικαίωμα του Γουλιέλμου στον θρόνο. «Η κατηγορία εναντίον της Έμμα ήταν ότι είχε σχέση με τον Άλφγουιν, ο οποίος ήταν επίσκοπος του Γουίντσεστερ», εξήγησε ο Μάικλ Λιούις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία της γυμνής ανδρικής φιγούρας στο κάτω μέρος της σκηνής ενισχύει την πιθανότητα να πρόκειται για αναφορά σε σεξουαλικό σκάνδαλο. Αν η θεωρία του είναι σωστή, τότε η συγκεκριμένη παράσταση θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος μεσαιωνικής προσπάθειας δυσφήμησης της Έμμα. Και αυτό θα είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία, αφού θα μπορούσε να αποδυναμώσει την οικογενειακή σύνδεση πάνω στην οποία ο Γουλιέλμος στήριξε μέρος της διεκδίκησής του για τον αγγλικό θρόνο.

Η πραγματική ταυτότητα της γυναίκας, πάντως, παραμένει άγνωστη. Το μυστήριο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή το όνομα Έλφγκιβα ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο στην Αγγλία του 11ου αιώνα. Άλλοι ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι η γυναίκα μπορεί να ήταν η Έλφγκιφου του Γιορκ, πρώτη σύζυγος του βασιλιά Έθελρεντ, ή ακόμη και η Έλφγκιφου του Νορθάμπτον, σύζυγος του βασιλιά Κνούτου.

Η περίπτωση του Κνούτου κάνει την ιστορία ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς ο Αγγλοδανός βασιλιάς παντρεύτηκε αργότερα την ίδια την Έμμα της Νορμανδίας, μετά τον θάνατο του Έθελρεντ.

Σχεδόν μία χιλιετία αργότερα, λοιπόν, οι μυστηριώδεις μορφές και οι τολμηρές λεπτομέρειες της ταπισερί της Μπαγιέ εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις για το εάν πίσω από ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας κρυβόταν και ένα βασιλικό σεξουαλικό σκάνδαλο.