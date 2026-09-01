Ο Γιάννης Πάριος ήταν το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου, όμως το κείμενο που δημοσίευσε ο τραγουδιστής στο Facebook δεν είχε γραφτεί από τον ίδιο. Ο δημιουργός του, ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος, παρενέβη δημόσια λίγες ώρες αργότερα και επισήμανε ότι είχε ανεβάσει το ίδιο κείμενο μία ημέρα νωρίτερα.

Η ανάρτηση του Ρόκκου έγινε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τα σχόλια που είχαν προηγηθεί για πρόσφατη συναυλία του Πάριου στην Κύπρο. Το κείμενο υπερασπιζόταν τον ερμηνευτή και έθετε το ζήτημα των απαιτήσεων που έχει το κοινό από έναν καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή.

Η αντίδραση του Κυριάκου Χαρίτου ήρθε μέσω Facebook, με τον ίδιο να αναφέρεται ευθέως στη δημοσίευση του Ρόκκου.

«Όλα τα ΄χαμε μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. προφανώς τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες», έγραψε.

Ο Χαρίτος είχε δημοσιεύσει το συγκεκριμένο κείμενο για τον Γιάννη Πάριο την προηγούμενη ημέρα. Μετά την παρέμβασή του, ο Στέλιος Ρόκκος προχώρησε σε αλλαγή της δικής του ανάρτησης, προσθέτοντας στην αρχή και στο τέλος ότι το κείμενο ανήκει στον Κυριάκο Χαρίτο.

Το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο

Το κείμενο που δημοσίευσε ο Ρόκκος περιλαμβάνει μια εκτενή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο Πάριος αντιμετωπίζει τη σκηνή και στην αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για το τι περιμένει το κοινό από έναν τραγουδιστή.

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο.

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας.

Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο.

Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα.

Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει»

Μετά την επισήμανση του Κυριάκου Χαρίτου, η ανάρτηση του Ρόκκου τροποποιήθηκε ώστε να αναφέρεται πλέον ο δημιουργός του κειμένου και στην αρχή του και στο τέλος του.

Μετά απο αυτό ο συγγραφέας ανέφερε στο προφίλ του: «Οι διαχειριστές της σελίδας έβαλαν το credit και μου ζήτησαν και προσωπικά συγγνώμη. Όλα καλά.»