Στα 68α γενέθλιά της, η Madonna, η γυναίκα που επί δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά της με την πρόκληση έκανε στην Ελλάδα ένα διαφορετικό ταξίδι, με στάσεις σε μοναστήρια και συζητήσεις για την πίστη.

Η σχέση της Madonna με τη θρησκεία έχει περάσει από πολλές και διαφορετικές φάσεις. Από τις εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις στο «Like a Prayer», με τους φλεγόμενους σταυρούς και το έντονα θρησκευτικό συμβολικό φορτίο, μέχρι το «Live to Tell» στην περιοδεία Confessions Tour, όπου εμφανίστηκε πάνω σε έναν τεράστιο σταυρό φορώντας αγκάθινο στεφάνι, η θρησκευτική εικονογραφία υπήρξε επανειλημμένα μέρος της καλλιτεχνικής της έκφρασης.

Τριάντα επτά χρόνια αργότερα, η ίδια καλλιτέχνιδα μιλούσε για κάτι εντελώς διαφορετικό: όχι για πρόκληση, αλλά για προσευχή, πνευματική αναζήτηση και την ανάγκη να καταλάβει περισσότερα.

Τον Αύγουστο του 2026, όμως, η Madonna βρέθηκε στην άλλη πλευρά αυτής της εικόνας. Όχι για ένα ακόμη εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά για να επισκεφθεί χώρους λατρείας, να κάνει ερωτήσεις και να μιλήσει για την πνευματική ζωή.

Και μάλιστα, αυτό συνέβη στην Ελλάδα, μια χώρα με την οποία η ίδια συνδέει μια προσωπική ανάμνηση που κρατά περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Στα Μετέωρα, οι ερωτήσεις για την πίστη

Λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, στις 14 Αυγούστου, η Madonna επισκέφθηκε τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα. Έφτασε μετά την ολοκλήρωση του κανονικού ωραρίου για το κοινό και παρέμεινε περίπου τρεις ώρες, έχοντας μαζί της τον γιο της Ρόκο και την παρέα της.

Η επίσκεψη είχε οργανωθεί χωρίς δημοσιότητα. Ο ηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Ζαχαράκης, γνώριζε αρκετές ημέρες νωρίτερα ότι η τραγουδίστρια ήθελε να επισκεφθεί το μοναστήρι, χωρίς ιδιαίτερη μεταχείριση.

«Εγώ πληροφορήθηκα προ 15 ημερών (σ.σ. της επίσκεψης της Μαντόνα) ότι ήταν η πρόθεσή της να επισκεφθεί τη Μονή μας, μακριά από τη δημοσιότητα. Δεν ήθελε ούτε να φανεί, ούτε να μαθευτεί», ανέφερε ο ηγούμενος.

Η Madonna περιηγήθηκε στους χώρους της μονής και στάθηκε ιδιαίτερα στο Καθολικό, όπου ρωτούσε για τις τοιχογραφίες και τις παραστάσεις.

«Εκείνη ήρθε, αφού έκλεισε το μοναστήρι, με πολύ απλό τρόπο. Μου είχαν πει ότι είχε ερωτήματα για την πίστη μας. Ότι θέλει να ζήσει κάποιες στιγμές πνευματικής αναζήτησης. Και η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλές απορίες», περιέγραψε ο π. Βενέδικτος.

Η συζήτηση συνεχίστηκε στο αρχονταρίκι. Εκεί, σύμφωνα με τον ηγούμενο, η κουβέντα πήγε πέρα από την ιστορία του μοναστηριού και την τέχνη των αγιογραφιών.

«Κυρίως ήθελε να δει και μια άλλη όψη της πίστεως. Με ρώτησε για την προσευχή, με ρώτησε για το κομποσκοίνι μου», ανέφερε.

Ο π. Βενέδικτος της μίλησε για την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», εξηγώντας της τη θέση της στην Ορθόδοξη πνευματική παράδοση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η Madonna είχε «μεταφυσικές αναζητήσεις» και έκανε πολλές ερωτήσεις. «Θεωρώ ότι κάτι μέσα της την άγγιξε. Προφανώς ο τόπος που ήρθε!», είπε ο ίδιος.

Υπήρχε, μάλιστα, κάτι που η Madonna δεν έκρυψε πριν φύγει από τη Μονή Βαρλαάμ. Ήθελε περισσότερο χρόνο.

«Ήθελα να μείνω παραπάνω, χρειαζόμουν παραπάνω χρόνο εδώ», φέρεται να είπε στους συνεργάτες της, σύμφωνα με τον ηγούμενο.

Η Πάτμος και η φράση που τα άλλαξε όλα

Η συνέχεια ήρθε στην Πάτμο. Το απόγευμα της Παρασκευής 21 Αυγούστου, η Madonna δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί, με αρκετές από αυτές να καταγράφουν στιγμές σε χώρους λατρείας. Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται να ανάβει ένα κερί, με καλυμμένο το κεφάλι και τα μάτια κλειστά.

Η λεζάντα της ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική φράση ολόκληρου του ελληνικού ταξιδιού της:

«Προσευχές από την Πάτμο! Τι μαγικό νησί. Ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού. Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα, ήμουν επτά μηνών έγκυος στον Ρόκο. Ήταν σαν να έκλεισε ένας κύκλος, επιστρέφοντας μαζί του τώρα που είναι πια άνδρας. Καλό για την ψυχή!»

Η πρώτη της επίσκεψη στην Ελλάδα είχε γίνει όταν ήταν έγκυος στον Ρόκο, το 2000. Τώρα επέστρεψε μαζί του, 26 χρόνια αργότερα, έχοντας πλέον έναν ενήλικο γιο στο πλευρό της.

Τα 68α γενέθλιά της τα γιόρτασε λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 16 Αυγούστου, στην Κέρκυρα, μαζί με τα παιδιά της, φίλους και τον σύντροφό της. Η ίδια είχε συνοδεύσει την ανάρτηση των γενεθλίων της με τις λέξεις «Eat, Pray, Love, Drink, Dance, Break plates, Feed Cats! Thank you G*D!».

Και κάπως έτσι, το ελληνικό ταξίδι της Madonna πήρε μια κατεύθυνση που δύσκολα θα περίμενε κανείς από τη γυναίκα που κάποτε έκανε την εικόνα της θρησκείας μέρος μιας από τις μεγαλύτερες μουσικές προκλήσεις της εποχής της.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για μια ξαφνική ανακάλυψη της πνευματικότητας. Η Madonna έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες για την προσωπική της αναζήτηση. Μεγάλωσε ως καθολική, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 στράφηκε στην Καμπάλα και έχει αναφερθεί δημόσια στη μελέτη του βουδισμού, του ινδουισμού και άλλων πνευματικών παραδόσεων.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει εξηγήσει ότι η αναζήτησή της ξεκίνησε μέσα από ερωτήματα για τη ζωή, τον Θεό και το νόημά της. Η ίδια έχει ξεχωρίσει επανειλημμένα την πνευματικότητα από τη θεσμική θρησκεία και έχει περιγράψει την Καμπάλα ως ένα σύστημα σκέψης που τη βοήθησε να αναζητήσει απαντήσεις.

Γι’ αυτό ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της φετινής παρουσίας της στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ότι επισκέφθηκε δύο μοναστήρια.

Είναι ότι η Madonna, στα 68 της, επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την παρουσία του Θεού, να ρωτήσει έναν Ορθόδοξο ηγούμενο για την προσευχή και το κομποσκοίνι και να φύγει από ένα μοναστήρι λέγοντας ότι θα ήθελε να είχε μείνει περισσότερο.

Από τα φλεγόμενα σταυρουδάκια του «Like a Prayer» στην Πάτμο με ένα κερί στα χέρια, η διαδρομή δεν είναι μια αλλαγή που χρειάζεται να ερμηνευτεί. Είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολύχρονη σχέση της Madonna με την πίστη, την αμφισβήτηση και την προσωπική πνευματική αναζήτηση.