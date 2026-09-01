Η Μέττε Μάριτ μεταφέρθηκε στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο με το αυτοκίνητο του βασιλιά Χάακον Η΄ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης ορκωμοσίας του στο Storting, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον για την πορεία της αποκατάστασής της.

Ο νέος μονάρχης έφτασε στο Rikshospitalet έχοντας στο πλευρό του τη Μέττε Μάριτ, στο ίδιο ίδρυμα όπου μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα είχε αφήσει την τελευταία του πνοή ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄. Η εικόνα του Χάακον να καταφθάνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, την ώρα που το έθνος βιώνει μια φορτισμένη μετάβαση από το πένθος των 35 ετών βασιλείας του προκατόχου του στη νέα εποχή.

Τα Ανάκτορα της Νορβηγίας επέλεξαν να τηρήσουν συγκρατημένη στάση, αποφεύγοντας να εισέλθουν σε λεπτομέρειες για τους ακριβείς λόγους της επίσκεψης, ενώ παράλληλα δεν διέψευσαν το ενδεχόμενο να προέκυψε υποτροπιασμός ή επιδείνωση στην ανάρρωσή της.

Η ανακοίνωση των Ανακτόρων και το ιατρικό ιστορικό

Η απουσία που σημειώθηκε κατά την πρωινή τελετή ανάληψης των καθηκόντων του Χάακον είχε προαναγγελθεί από τα Ανάκτορα με έκτακτη ενημέρωση. Στο επίσημο ανακοινωθέν διευκρινιζόταν ότι η αδυναμία παρουσίας της νέας βασίλισσας σχετιζόταν με επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε, εξέλιξη που η ιατρική ομάδα θεωρεί ως ένα βαθμό αναμενόμενη σε τέτοιου είδους βαριές χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.

Η Μέττε Μάριτ είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018, μια προοδευτική πάθηση που επηρεάζει καθοριστικά τη λειτουργία των πνευμόνων. Η σταδιακή επιδείνωση της υγείας της τα τελευταία χρόνια κατέστησε απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 στο νοσοκομείο του Όσλο.

Μετά από πολυήμερη νοσηλεία, έλαβε εξιτήριο στα μέσα Ιουλίου, με τους θεράποντες ιατρούς να τονίζουν εξαρχής ότι η περίοδος προσαρμογής της φαρμακευτικής αγωγής και αποκατάστασης θα απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα και αυστηρή ξεκούραση. Παρότι η ίδια είχε πραγματοποιήσει ορισμένες περιορισμένες εμφανίσεις τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο του εθνικού πένθους, η ακύρωση της συμμετοχής της στο Storting και η εσπευσμένη μεταφορά της στο νοσοκομείο φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την κατάσταση της υγείας της.