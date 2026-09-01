Είκοσι τέσσερα χρόνια γάμου συμπληρώνουν η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ, με την ηθοποιό να γιορτάζει την επέτειό τους δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα πρώτα χρόνια της κοινής τους πορείας.

Η 49χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Buffy the Vampire Slayer» έκανε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μια νοσταλγική ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας στιγμιότυπα από το παρελθόν με τον 50χρονο σύζυγό της.

«Μπορείς να φανταστείς να έλεγαν σε αυτά τα παιδιά πού θα βρίσκονταν 24 χρόνια αργότερα; Βασικά, τεχνικά 26… αλλά 24 χρόνια παντρεμένοι», έγραψε στη λεζάντα της, κάνοντας αναφορά στα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που έγιναν ζευγάρι.

Ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του στα Instagram Stories του.

Από φίλοι, ζευγάρι και τελικά σύζυγοι

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 1997 στα γυρίσματα της ταινίας τρόμου «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι», όμως για αρκετό διάστημα παρέμειναν φίλοι.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2000, έπειτα από ένα δείπνο που αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί ως ραντεβού. Επρόκειτο να συναντηθούν με μία κοινή φίλη, η οποία τελικά δεν κατάφερε να πάει, με τους δύο ηθοποιούς να αποφασίζουν να δειπνήσουν μόνοι τους.

Η συνάντηση αυτή έμελλε να αλλάξει τη σχέση τους. Ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι από το πρώτο εκείνο ραντεβού δεν ενδιαφέρθηκε να βγει ξανά με κάποια άλλη γυναίκα.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2001 και παντρεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2002 στο θέρετρο El Careyes στο Μεξικό.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Σάρλοτ, 16 ετών, και τον Ρόκι, 13 ετών.

Το μυστικό του γάμου τους

Παρότι αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ, οι δύο ηθοποιοί έχουν επιλέξει να κρατούν μεγάλο μέρος της οικογενειακής τους ζωής μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ έχει εξηγήσει ότι θεωρεί σημαντικό να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη δημόσια εικόνα της και στην προσωπική της ζωή, ενώ έχει επισημάνει ότι ένας γάμος μεγάλης διάρκειας απαιτεί συνεχή προσπάθεια.

«Πρέπει να είσαι πρόθυμος να δουλέψεις για αυτό», είχε δηλώσει στο People, αναφερόμενη όχι μόνο στον γάμο αλλά και στις φιλίες και γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις.

Από την πλευρά του, ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ έχει αποδώσει τη διάρκεια της σχέσης τους στον αμοιβαίο σεβασμό και στο γεγονός ότι πριν γίνουν ζευγάρι υπήρξαν φίλοι.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο τους και περίπου 26 χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους, οι δύο ηθοποιοί παραμένουν μαζί, αποτελώντας μία από τις πιο σταθερές σχέσεις στο Χόλιγουντ.