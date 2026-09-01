Ο Χάακον ορκίστηκε σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ενώπιον του νορβηγικού Κοινοβουλίου, κάνοντας το πρώτο επίσημο θεσμικό βήμα ως βασιλιάς της χώρας. Από τη μεγάλη αυτή στιγμή, όμως, έλειπε η Μέττε Μάριτ, η οποία μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή της με τον τίτλο της βασίλισσας.

Η απουσία της δεν ήταν προγραμματισμένη. Το Βασιλικό Παλάτι ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η Μέττε Μάριτ αντιμετώπισε επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα και χρειάστηκε να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο πνευμονολόγος Άρε Χολμ από το Rikshospitalet ανέφερε σε ανακοίνωση του Παλατιού: «Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν επιπλοκές μετά από μια μεταμόσχευση πνεύμονα. Η βασίλισσα έχει παρουσιάσει επιπλοκές σε ορισμένες περιπτώσεις μετά την επέμβαση, και σήμερα».

Ο βασιλιάς Χάακον δίνει τον συνταγματικό όρκο στο νορβηγικό Κοινοβούλιο την Τρίτη. Με τον όρκο του, ο βασιλιάς δεσμεύεται και ορκίζεται να κυβερνά τη Νορβηγία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

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Όπως εξήγησε, εξαιτίας της κατάστασης αυτής έπρεπε να παραμείνει υπό παρακολούθηση.

«Ως αποτέλεσμα, η βασίλισσα πρέπει να παραμείνει υπό παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δυστυχώς, επομένως, η βασίλισσα δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα στην τελετή ορκωμοσίας στο Storting», ανέφερε ο γιατρός.

Η ορκωμοσία του Χάακον στο Κοινοβούλιο

Ο Χάακον έφτασε στο Storting, το νορβηγικό Κοινοβούλιο, για την τελετή που προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας για κάθε νέο μονάρχη.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μασούντ Γκαραχάνι, ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο του Χάραλντ Ε΄ και τη διαδοχή του από τον γιο του. Στη συνέχεια ο Χάακον έδωσε τον όρκο πίστης στο Σύνταγμα και στους νόμους της Νορβηγίας.

«Υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι θα κυβερνώ το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Ο Θεός, ο Παντοδύναμος και Παντογνώστης, ας με βοηθήσει», είπε ο νέος βασιλιάς.

Η τελετή διήρκεσε περίπου 17 λεπτά. Στη Νορβηγία δεν υπάρχει στέψη του μονάρχη. Η παράδοση αυτή καταργήθηκε το 1908 και ο συνταγματικός όρκος ενώπιον του Storting αποτελεί το προβλεπόμενο θεσμικό βήμα μετά τη διαδοχή.

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Στο πλευρό του Χάακον βρέθηκε η κόρη του, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ενώ η βασίλισσα Σόνια και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους παρακολούθησαν την τελετή μέσα από την αίθουσα του Κοινοβουλίου.

Η Μέττε Μάριτ, αντίθετα, παρέμεινε εκτός της δημόσιας τελετής, μόλις μία ημέρα μετά την πρώτη της επίσημη εμφάνιση ως βασίλισσα.

Η πρώτη εμφάνιση της Μέττε Μάριτ ως βασίλισσας

Η εικόνα της Μέττε Μάριτ ως βασίλισσας ήρθε τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, όταν η σορός του Χάραλντ μεταφέρθηκε από το Βασιλικό Παλάτι στο παρεκκλήσι του Παλατιού.

Η νέα βασίλισσα περπάτησε δίπλα στη βασίλισσα Σόνια στην πομπή που ακολούθησε το φέρετρο. Ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της από τη στιγμή που ο Χάακον ανέλαβε τον θρόνο και εκείνη απέκτησε τον τίτλο της βασίλισσας.

Η βασίλισσα Μέττε Μάριτ (αριστερά), η βασίλισσα Σόνια (δεξιά), η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ και ο βασιλιάς Χάακον βγαίνουν στην πλατεία του Παλατιού για να χαιρετήσουν τον κόσμο και να δουν τη θάλασσα από λουλούδια και μηνύματα που έχουν αφήσει όσοι πενθούν

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Αργότερα, η Μέττε Μάριτ στάθηκε μαζί με τον Χάακον, τη Σόνια και άλλα μέλη της οικογένειας στην πλατεία έξω από το Παλάτι, όπου είχαν συγκεντρωθεί λουλούδια και μηνύματα πολιτών για τον εκλιπόντα μονάρχη.

Η εμφάνισή της είχε προηγηθεί μιας μακράς περιόδου περιορισμένης δημόσιας παρουσίας. Η Μέττε Μάριτ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, έπειτα από χρόνια προβλημάτων υγείας που σχετίζονταν με την πνευμονική της νόσο.

Μάλιστα, πριν από την επέμβαση, το νορβηγικό Παλάτι είχε ανακοινώσει ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν σοβαρή και ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει το επίσημο πρόγραμμά της με τον συνηθισμένο ρυθμό.

Από τη χθεσινή οικογενειακή στιγμή στη σημερινή απουσία

Η χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις είναι μόλις μία ημέρα.

Τη Δευτέρα, η Μέττε Μάριτ βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της σε μια από τις πρώτες δημόσιες στιγμές της νέας βασιλικής οικογένειας, καθώς η Νορβηγία αποχαιρετά τον Χάραλντ. Σήμερα, ο Χάακον βρέθηκε μόνος απέναντι στους εκπροσώπους του νορβηγικού λαού για να δώσει τον συνταγματικό του όρκο.

Το Παλάτι δεν αποκάλυψε ποια ακριβώς επιπλοκή αντιμετώπισε η βασίλισσα. Ο γιατρός της περιορίστηκε να αναφέρει ότι ανάλογα προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν μετά από μεταμόσχευση και ότι η ίδια έχει παρουσιάσει τέτοιες επιπλοκές και στο παρελθόν.

Η σημερινή απουσία της, επομένως, συνδέεται άμεσα με την κατάσταση της υγείας της και όχι με αλλαγή στο επίσημο πρόγραμμα της βασιλικής οικογένειας.

Το νέο κεφάλαιο για τον Χάακον

Ο Χάακον έγινε βασιλιάς αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χάραλντ Ε΄, στις 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών. Ο Χάραλντ είχε παραμείνει στον θρόνο για 35 χρόνια.

Ο νέος μονάρχης επέλεξε ως βασιλικό του σύνθημα το «All for Norway», το ίδιο σύνθημα που είχε επιλέξει ο προπάππους του, Χάακον Ζ΄, όταν έγινε βασιλιάς το 1905.

Η διαδοχή πραγματοποιείται ενώ η Νορβηγία βρίσκεται ακόμη στις ημέρες του δημόσιου αποχαιρετισμού στον Χάραλντ. Το φέρετρό του βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Βασιλικού Παλατιού, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου.

Και ενώ ο Χάακον έκανε σήμερα το πρώτο επίσημο βήμα της βασιλείας του, η σύζυγός του χρειάστηκε να παραμείνει μακριά από την τελετή. Η πρώτη της εμφάνιση ως βασίλισσα της Νορβηγίας, μόλις 24 ώρες νωρίτερα, ήταν μέχρι στιγμής και η μοναδική δημόσια παρουσία της στη νέα αυτή περίοδο.