Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ κατονομάστηκε μέσα στο αμερικανικό Κογκρέσο, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι να τον κατηγορεί δημόσια για σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ και να ζητά την ποινική διερεύνηση όσων συνδέονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπστiν.

Η αναφορά έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του Μάσι στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον, καθώς ο βουλευτής πιέζει εδώ και καιρό για τη δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπστιν.

Μιλώντας για την ανάγκη να λογοδοτήσουν όσοι έχουν διαπράξει αδικήματα, ο Μάσι δήλωσε: «Θέλουμε οι δράστες αυτών των εγκλημάτων να ερευνηθούν και να διωχθούν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε πρόσωπα που έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με τον Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων ο πρώην επικεφαλής της Barclays, Τζες Στέιλι, και ο Αμερικανός μάγος Ντέιβιντ Κόπερφιλντ.

Ακολούθησε η αναφορά στον Άντριου.

«Και τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος διέπραξε σεξουαλικά εγκλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Αμερικανός βουλευτής.

Ο Μάσι συνέχισε, εξηγώντας τι επιδιώκει με τη δημόσια αναφορά των συγκεκριμένων ονομάτων: «Ίσως το να ακούσει αυτά τα ονόματα να κάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να ντραπεί και να αποδώσει δικαιοσύνη».

Οι καταγγελίες που συνδέουν τον Άντριου με τον Έπστιν

Η νέα πολιτική παρέμβαση επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε υποστηρίξει ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον τότε πρίγκιπα Άντριου όταν ήταν 17 ετών.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν την είχε οδηγήσει στον Άντριου και ότι οι δύο τους είχαν σεξουαλικές επαφές σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε, δύο από τα περιστατικά που περιέγραψε είχαν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι διέπραξε οποιοδήποτε σεξουαλικό αδίκημα.

Η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί την αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς ο Τόμας Μάσι συγκαταλέγεται στους πολιτικούς που πιέζουν για μεγαλύτερη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων που αφορούν τον Έπσταϊν και τα πρόσωπα που συνδέθηκαν μαζί του.