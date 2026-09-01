Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι σχεδιάζουν να αποκτήσουν μια ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία στην περιοχή Κότσγουολντς, διατηρώντας παράλληλα τα ακίνητά τους σε Μοντεσίτο και Πορτογαλία, μετά το ιδιωτικό ταξίδι που πραγματοποίησαν από την Καλιφόρνια στο Μπέρμιγχαμ στις 26 Αυγούστου.

Παρά τις αναφορές πως έχει εντοπιστεί ακίνητο αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών, καμία συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Πηγές της αγοράς ακινήτων στη Σάντα Μπάρμπαρα αναφέρουν ότι κυκλοφορούν φήμες για πιθανή αθόρυβη πώληση της έπαυλης του Μοντεσίτο.

Ο μεσίτης της Douglas Elliman, Τζέισον Στρίτφιλντ, σημείωσε ότι έχει «έντονη αίσθηση πως ήδη συζητείται και παρουσιάζεται» η προοπτική πώλησης, εξηγώντας πως τέτοιες συμφωνίες διεκπεραιώνονται εκτός ανοιχτής αγοράς με συμφωνητικά εμπιστευτικότητας.

Η πλευρά της Μέγκαν Μαρκλ εστιάζει στις προδιαγραφές του εσωτερικού χώρου. Η λίστα της περιλαμβάνει εννέα υπνοδωμάτια, όσα διαθέτει και η κατοικία τους στην Καλιφόρνια, καθώς και τη δημιουργία ειδικού χώρου παραγωγής για το lifestyle brand As Ever.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι η πρώην πρωταγωνίστρια του «Suits» «δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στο να χτίσει ένα κινηματογραφικό στούντιο στο νέο τους σπίτι» ώστε να παράγει «περιεχόμενο για το σπίτι και την καθημερινότητα», προσθέτοντας πως «αυτό βρίσκεται στην καρδιά του ποια είναι».

Από την άλλη, ο πρίγκιπας Χάρι θέτει ως προτεραιότητα την έκταση της γης και την απουσία δημόσιας πρόσβασης. Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολύ, και εννοώ πάρα πολύ, γη, και κανένα μονοπάτι να περνάει μέσα από αυτήν, για να προστατεύεται η ιδιωτικότητά τους».

Ο ίδιος επιθυμεί τα παιδιά τους να μεγαλώσουν κοντά στη φύση, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο ως «full-time dad» ενόψει και των Αγώνων Invictus στο Μπέρμιγχαμ. Φιλικό πρόσωπο του ζευγαριού σημείωσε: «Έχουν ένα όνειρο για την αγγλική ύπαιθρο. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Χάρι θα ζήσει στη Βρετανία ως ιδιώτης, όπου κανείς δεν θα μπορεί να απαιτήσει πρόσβαση σε εκείνον».