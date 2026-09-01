Η Μαρί Σαντάλ δημοσιοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σπάνιο φωτογραφικό υλικό για τη συμπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας της πεθεράς της, Άννας Μαρίας, την 30ή Αυγούστου.

Στην ανάρτησή της, η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες επέλεξε να συνδυάσει μια ασπρόμαυρη λήψη της εορτάζουσας, με μια σύγχρονη οικογενειακή εικόνα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί η οικογένεια.

Συνοδεύοντας τις δημοσιεύσεις με το προσωπικό της μήνυμα, η Μαρί Σαντάλ σημείωσε:

«Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στην υπέροχη πεθερά μου. Τον πιο ευγενικό, στοργικό και ξεχωριστό άνθρωπο, που αγαπάμε και λατρεύουμε όλοι μας.»

Η συγκέντρωση των εννέα εγγονιών

Στη δεύτερη φωτογραφία που μοιράστηκε η Μαρί Σαντάλ, η τιμώμενη εμφανίζεται περιτριγυρισμένη από το σύνολο των εννέα εγγονιών της, τα οποία συγκεντρώθηκαν ειδικά για την περίσταση της επετείου.

Πρόκειται για τα πέντε παιδιά που έχει αποκτήσει η Μαρί Σαντάλ με τον Παύλο (Μαρία-Ολυμπία, Κωνσταντίνο-Αλέξιο, Αχιλλέα-Ανδρέα, Οδυσσέα-Κίμωνα και Αριστείδη-Σταύρο), καθώς και τα τέσσερα παιδιά της Αλεξίας Ντε Γκρες και του Κάρλος Μοράλες Κιντάνα:

Την Αριέττα Μοράλες ι δε Γκρέθια (γενν. 2002)

Την Άννα Μαρία Μοράλες ι δε Γκρέθια (γενν. 2003)

Τον Κάρλος Μοράλες ι δε Γκρέθια (γενν. 2005)

Την Αμελία Μοράλες ι δε Γκρέθια (γενν. 2007)

Tα υπόλοιπα τρία παιδιά της οικογένειας, η Θεοδώρα, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος Ντε Γκρες, δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, καθιστώντας τη συγκεκριμένη σύνθεση των εννέα εγγονιών τη πλήρη νέα γενιά της οικογένειας.