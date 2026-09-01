Ο Στέλιος Ρόκκος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του Γιάννη Πάριου, με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν την πρόσφατη συναυλιακή του εμφάνιση στη Λάρνακα της Κύπρου.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο μέρος του κοινού αξιολογεί τους τραγουδιστές, στηλιτεύοντας τη νοοτροπία που απαιτεί επιδείξεις φωνητικών δυνατοτήτων.

Αναφερόμενος στη συνολική διαδρομή και το μέγεθος του ερμηνευτή, ο Στέλιος Ρόκκος τόνισε:

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο.»

Η κριτική στην αντιμετώπιση της τέχνης

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο τραγουδιστής εστίασε στη σύγχρονη τάση του κοινού να αναζητά εντυπωσιασμούς αντί για την ουσία της μουσικής.

Περιγράφοντας τις απαιτήσεις που προβάλλουν ορισμένοι θεατές στις συναυλίες, σημείωσε:

«Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο.»

Η στάση στη σκηνή και η αλήθεια της ερμηνείας

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο στέκεται πλέον ο ερμηνευτής μπροστά στο κοινό του.

Υπογραμμίζοντας την ωριμότητα της ερμηνευτικής του παρουσίας, ο Στέλιος Ρόκκος κατέληξε:

«Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει.»