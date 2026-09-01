Στα χνάρια της μητέρας της βαδίζει η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν Οζιέρ. Η 42χρονη δικηγόρος ερωτεύτηκε παράφορα τον 22χρονο φοιτητή Αντουάν Λεκέμπερ, ξυπνώντας μνήμες από το παρελθόν στο Προεδρικό Μέγαρο Ελιζέ.

Το ζευγάρι αποκάλυψε τη σχέση του μέσα από φωτογραφίες από τις διακοπές του στο Άμστερνταμ, δείχνοντας να αδιαφορεί πλήρως για τα αδιάκριτα βλέμματα. Η διαφορά ηλικίας των 20 ετών θυμίζει έντονα την πολυσυζητημένη σχέση της 73χρονης Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας με τον 48χρονο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαιώνοντας με τον πιο απρόσμενο τρόπο τη γνωστή λαϊκή ρήση «κατά μάνα, κατά κόρη».

Η Τιφέν και ο Λεκέμπερ φέρεται να γνωρίστηκαν αυτό το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο στη βορειοδυτική ακτή της Γαλλίας. Ο φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής kitesurfing και έτσι άρχισε να διδάσκει στην Τιφέν πώς να χρησιμοποιεί ένα e-foil, ένα είδος ηλεκτρικής σανίδας του σερφ.



Ένας κοντινός φίλος της θετής κόρης του Γάλλου προέδρου δήλωσε στο Gala: «Ήταν αμέσως προφανές αυτό που συνέβη μεταξύ τους. Έχουν πολλά κοινά: την αγάπη για το Λε Τουκέ και τις δυνατές συγκινήσεις, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα».

Η Τιφέν Οζιέρ

Η νέα της σχέση έρχεται μετά τον χωρισμό της τον Μάιο του 2026 από τον Σιρίλ Χανουνά, έναν αμφιλεγόμενο παρουσιαστή της γαλλικής τηλεόρασης. Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι η Τιφέν έχει ήδη γνωρίσει τον Λεκέμπερ στα δύο της παιδιά, την 12χρονη Ελίζ και τον 10χρονο Ορέλ.

Το παρασκήνιο μιας ιστορικής σχέσης

Ο πρόεδρος Μακρόν ήταν ένας 15χρονος μαθητής όταν συνάντησε για πρώτη φορά τη Μπριζίτ. Εκείνη ήταν μια παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών και καθηγήτρια στο ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτούσε, το La Providence, στην Αμιένη. Οι γονείς του Μακρόν τον πήραν από το σχολείο όταν αποκαλύφθηκε η σχέση τους. Η μητέρα του, Φρανσουάζ Νογκές-Μακρόν, είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Απλώς δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όταν ο Εμανουέλ γνώρισε τη Μπριζίτ, δεν μπορούσαμε απλώς να πούμε “αυτό είναι υπέροχο”».



Η ίδια πρόσθεσε: «Αυτό που είχε σημασία για μένα δεν ήταν το γεγονός ότι είχε σχέση με τη Μπριζίτ, αλλά ότι ήταν ζωντανός και δεν υπήρχαν προβλήματα». Ο πατέρας του προέδρου, Ζαν-Μισέλ, δήλωσε ότι «σχεδόν έπεσε από την καρέκλα του» μόλις έμαθε τα νέα.

Η Τιφέν Οζιέρ και ο πρόεδρος Μακρόν

Η Τιφέν είναι ένα από τα τρία θετά παιδιά του Εμανουέλ από τον γάμο του με τη Μπριζίτ. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έχει δικά του βιολογικά παιδιά. Η Τιφέν ήταν μόλις εννέα ετών όταν ξεκίνησε η σχέση μεταξύ του Εμανουέλ και της Μπριζίτ. Η ίδια δήλωσε το 2018: «Ήταν αρκετά ερωτευμένοι, ήταν πολύ προφανές μεταξύ τους και ιδιαίτερα δύσκολο».

Η κόρη της Μπριζίτ πρόσθεσε ότι η ίδια και τα αδέλφια της, Σεμπαστιάν και Λοράνς, «υπέφεραν όσο το δυνατόν λιγότερο» όταν οι γονείς τους χώρισαν το 2006, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Η Τιφέν, η Μπριζίτ και ο πρόεδρος Μακρόν

Ο Μακρόν παντρεύτηκε τη Μπριζίτ όταν εκείνος ήταν 29 ετών και εκείνη 54. Η Μπριζίτ λέγεται ότι είναι κατενθουσιασμένη με τη νέα σχέση της κόρης της.



Μια πηγή ανέφερε στο Gala: «Αντέδρασε ακριβώς όπως θα αντιδρούσε κάθε μητέρα. Αυτό που μετράει για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είναι πολύ χαρούμενη που τη βλέπει να είναι χαρούμενη. Θα χαρεί πολύ να γνωρίσει τον Αντουάν».

