Ο Τζέικ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρία Γκίλφιλαν, λίγους μήνες μετά τη δολοφονία των γονιών του.

Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στις αρχές Αυγούστου.

Rob and Michele Reiner's son Jake Reiner marries girlfriend Maria Gilfillan. 💍



Exclusive: https://t.co/E5sPIM78CH pic.twitter.com/NUu9PNaOyg — TMZ (@TMZ) August 31, 2026

Σε άναρτησή του στο Instagram τον Οκτώβριο του 2025, ο Τζέικ Ράινερ είχε μοιραστεί μια σειρά από στιγμιότυπα με την Γκίλφιλαν, καθώς είχαν βρεθεί σε γάμο φιλικού τους ζευγαριού στο Λας Βέγκας.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε οκτώ μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του κινηματογραφιστή και της συζύγου του, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ στην Καλιφόρνια. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του KABC-TV Μαρκ Κότα-Ρόμπλες, στην οποία μίλησε για τη ζωή του μετά την απώλεια των γονιών του στις 14 Δεκεμβρίου του 2025, ο Τζέικ εμφανίστηκε να φορά βέρα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στο σοκ που υπέστη από τη δολοφονία των γονιών του, για την οποία συνελήφθη ο Νικ Ράινερ.

Σύμφωνα με το People, ο μικρότερος γιος του κορυφαίου σκηνοθέτη έχει έκτοτε παραπεμφθεί σε δίκη για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και έχει δηλώσει αθώος. «Έχουν περάσει οκτώ μήνες. Μοιάζει ταυτόχρονα σαν να έχουν περάσει οκτώ χρόνια. Και επίσης σαν να έχουν περάσει οκτώ λεπτά», είπε ο Τζέικ. «Γιατί κάθε στιγμή που ξυπνάω, μου υπενθυμίζεται η πραγματικότητά μου», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν η αδερφή του, Ρόμι του τηλεφώνησε και του ζήτησε να πάει στο σπίτι όπου μεγάλωσαν, το οποίο είχε μετατραπεί σε τόπο εγκλήματος μετά τον θάνατο των γονιών τους. Όπως ανέφερε, λόγω της δουλειάς του ως δημοσιογράφου τοπικού τηλεοπτικού σταθμού είχε βρεθεί στο παρελθόν σε σκηνές εγκλημάτων, ωστόσο ήταν διαφορετικό να βρίσκεται η δική του οικογένεια στο επίκεντρο μιας τέτοιας υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τζέικ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον αδερφό του και τον φερόμενο ρόλο του στον θάνατο των γονιών τους. Ωστόσο, ανέφερε ότι γνώριζε πώς ένιωθαν οι γονείς του για τον Νικ και ότι είχαν ενεργό ρόλο στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ο Νικ Ράινερ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Twin Towers Correctional Facility στο Λος Άντζελες ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 15 Σεπτεμβρίου.