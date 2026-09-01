Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια στην Ευρώπη με το πολυτελές γιοτ της οικογένειας, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επέστρεψε στο σπίτι τους στα Cotswolds και, φυσικά, στον αγαπημένο του κήπο.

Ο 51χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στην κηπουρική, θέλησε να παρουσιάσει στη σύζυγό του, Βικτόρια, τη φετινή σοδειά του. Ανάμεσα στα προϊόντα που της έδειξε ήταν δαμάσκηνα, σκόρδα, κρεμμύδια και μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή κολοκύθα με ασυνήθιστα μακρόστενο σχήμα.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η Βικτόρια κατέγραφε τον σύζυγό της σε βίντεο, όταν αντίκρισε την κολοκύθα και δεν έκρυψε την έκπληξή της.

David Beckham impresses wife Victoria with his bizarrely shaped long pumpkin and juicy plums as couple share innuendo-filled garden update after returning from Reading festival https://t.co/xZtPvo8vIv — Daily Mail (@DailyMail) August 31, 2026

«Τι είναι αυτό, Ντέιβιντ;», τον ρώτησε, με εκείνον να απαντά: «Είναι κολοκύθα». «Δεν έχω ξαναδεί κολοκύθα σε τέτοιο σχήμα. Δεν ξέρω καν τι να πω», σχολίασε στη συνέχεια η πρώην Spice Girl.

Η διάθεση ανάμεσα στους δυο τους παρέμεινε παιχνιδιάρικη, με τον Ντέιβιντ να δείχνει στη Βικτόρια και τα δαμάσκηνα που είχε μαζέψει από τον κήπο, πριν περάσει στο κοτέτσι για να συγκεντρώσει αυγά. Όταν ξερίζωσε ένα μεγάλο φρέσκο κρεμμύδι, η Βικτόρια τον πείραξε λέγοντας: «Ίσως λίγο απογοητευτικό;». «Αυτό το λες απογοητευτικό;», της απάντησε ο Ντέιβιντ, με εκείνη να συνεχίζει: «Ε, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο τα άλλα».

Ο πρώην ποδοσφαιριστής έσπευσε τότε να υπερασπιστεί τη σοδειά του, λέγοντας: «Έχεις δει ποτέ τα φρέσκα κρεμμύδια που αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ; Αυτό δεν είναι κρεμμύδι σούπερ μάρκετ».

Ιδιαίτερα περήφανος φάνηκε και για ένα κεφάλι σκόρδου, το οποίο παρουσίασε με χιούμορ ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του κήπου του. «Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά αυτό το σκόρδο τα έχει πάει παραπάνω από καλά», είπε, με τη Βικτόρια να απαντά: «Αυτό είναι εντυπωσιακό. Χαίρομαι πολύ για σένα».

Το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι του στα Cotswolds μετά την παρουσία του στο Reading Festival, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει τον γιο του, Κρουζ, να εμφανίζεται στη σκηνή.