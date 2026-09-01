Η Ιωάννα Τούνη αποχαιρέτησε το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου τον γιο της, Πάρη, ο οποίος αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, προκειμένου να περάσει τις επόμενες δέκα ημέρες με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Μετά τον χωρισμό τους, οι δύο γονείς έχουν διαμορφώσει ένα πρόγραμμα ώστε ο γιος τους να περνά χρόνο και με τους δύο, μετακινούμενος ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο με τον Πάρη λίγο πριν από την αναχώρησή του. Η influencer και επιχειρηματίας δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι για εκείνη να μένει μακριά από το παιδί της για αρκετές ημέρες. «Σήμερα το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή! Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αιχμή του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Λίγο αργότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε και εκείνος βίντεο από το αεροδρόμιο, όπου είχε πάει για να υποδεχτεί τον γιο του. Στη δική του τοποθέτηση αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία που δημιουργεί η απόσταση από το παιδί, αφήνοντας παράλληλα ένα μήνυμα με σαφή αιχμή. «Το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή δεν είναι μόνο να το αποχωρίζεσαι, αλλά και να χάνεις μέρες μαζί με το παιδάκι σου», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια έγραψε «Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή και των δύο. Το παιδί χρειάζεται τη μαμά και τον μπαμπά του».