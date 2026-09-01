Τα 56α γενέθλιά της γιόρτασε η βασίλισσα Ράνια με τη Χασεμιτική Αυλή της Ιορδανίας να δίνει στη δημοσιότητα ένα ιδιαίτερο πορτρέτο, σε μια περίοδο ξεχωριστής οικογενειακής ευτυχίας μετά τη γέννηση των δίδυμων εγγονών της.

Στην εικόνα η βασίλισσα ποζάρει σε έναν κήπο, υιοθετώντας μια άνετη, casual εμφάνιση με λευκό T-shirt, τζιν παντελόνι σε ίσια γραμμή και αθλητικό ρολόι. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε ένα ανάλαφρο σινιόν, ενώ το φυσικό μακιγιάζ αναδεικνύει την αβίαστη κομψότητά της.

Όπως αναφέρει το Town&Country, στις 14 Αυγούστου η κόρη της, πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης υποδέχτηκαν τα δίδυμα κορίτσια τους, την Τάλια και τη Ράνια, κάνοντας τη βασίλισσα, γιαγιά για τέταρτη φορά.

Λίγες ημέρες μετά τη γέννησή τους, η βασίλισσα της Ιορδανίας σε ανάρτησή της στο Instagram έφερε στο φως τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα, γράφοντας στη λεζάντα: «Υγιείς, ευτυχισμένες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο πολύ να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια. Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδελφή Αμίνα!».

Στις εικόνες, η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ κρατούν στην αγκαλιά τους τις νεογέννητες, τυλιγμένες με ροζ και λευκές κουβέρτες ενώ εμφανίζονται επίσης τα μικρότερα αδέλφια της Ιμάν, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασέμ.

Πέρα από την οικογενειακή ευτυχία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δραστήρια για τη βασίλισσα Ράνια, η οποία συνεχίζει το έργο της δίπλα στον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ διατηρώντας στο επίκεντρο της δράσης της, τα παιδιά, τους νέους και τα δικαιώματα των γυναικών.