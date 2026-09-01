Η Μπίλι Άιλις ανέλαβε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον γάμο του αδελφού της, Φινέα Ο’Κόνελ, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης παντρεύτηκε την επί σειρά ετών σύντροφό του, Κλόντια Σουλέφσκι, στο ράντσο San Ysidro στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, το Σάββατο 29 Αυγούστου. Η αδελφή και στενή συνεργάτης του γαμπρού ήταν εκείνη που πραγματοποίησε τη γαμήλια τελετή.

Για την περίσταση η σταρ επέλεξε μια μάξι δημιουργία σε απαλή γκριζοπράσινη απόχρωση, με ακάλυπτους ώμους και ντραπέ λεπτομέρειες στη μέση, ενώ φάνηκε συγκινημένη την ώρα που ο αδελφός της διάβαζε τους γαμήλιους όρκους στην Κλόντια.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία πολλών διάσημων φίλων του, ανάμεσά τους ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρίστεν Μπελ με τον σύζυγό της Νταξ Σέπαρντ, η Νίνα Ντόμπρεβ, καθώς και ο Τζέισον Σουντέικις.

Η νύφη, παρουσιάστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς, εντυπωσίασε επιλέγοντας τέσσερις custom δημιουργίες του οίκου Oscar de la Renta, όπως αποκάλυψε η Vogue.

Το νυφικό της τελετής ήταν μια τουαλέτα σε ιβουάρ απόχρωση από μεταξωτό faille με χαμηλόμεσο κορσάζ, επιβλητική φούστα με πιέτες και ένα ασύμμετρο πλισέ φουλάρι που ξεκινούσε από τον λαιμό και εκτεινόταν κατά μήκος της ουράς.

Όπως έγινε γνωστό, λίγες ημέρες πριν από την τελετή, η Σουλέφσκι είχε επικοινωνήσει μέσω βιντεοκλήσης με την Μπίλι Άιλις κατά τη διάρκεια της τελικής πρόβας στην μπουτίκ του οίκου στο Μπέβερλι Χιλς, προκειμένου να της αποκαλύψει το νυφικό. «Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μοιάζεις με άγγελο, σε αγαπώ τόσο πολύ!», είπε η 10 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις μόλις την είδε.

Ο Φινέας και η Σουλέφσκι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον περασμένο Σεπτέμβριο ενώ μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη ρομαντική πρόταση γάμου στο Instagram με τη λεζάντα: «Για πάντα 9.22».

Η γνωριμία τους έγινε μέσω εφαρμογής γνωριμιών το 2018, με το πρώτο τους ραντεβού να γίνεται πηγή έμπνευσης για τη μουσική του. Ο Φινέας Ο’ Κόνελ έγραψε το τραγούδι «Claudia» αμέσως μετά τη συνάντησή τους, ενώ το 2019 αγόρασαν μαζί το πρώτο τους σπίτι.

«Ερωτευτήκαμε τόσο δυνατά, τόσο γρήγορα και τόσο ειλικρινά» δήλωσε η Σουλέφσκι στο podcast Hot Smart Rich with Maggie Sellers Reum. «Δεν υπήρχαν παιχνίδια μεταξύ μας, ήμασταν από την πρώτη στιγμή απόλυτα ειλικρινείς. Πιστεύω ότι όταν το νιώθεις, απλώς το ξέρεις» συμπλήρωσε.