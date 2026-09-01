Η Ντόλι Πάρτον οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία την Παρασκευή 28 Αυγούστου έπειτα από μια ιδιωτική τελετή στο Νάσβιλ, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Η ηθοποιός και πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια της κάντρι, που έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια στις 25 Αυγούστου «έπειτα από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο», τάφηκε στο κοιμητήριο Woodlawn Memorial Park δίπλα στον επί 60 χρόνια σύζυγό της, Καρλ Τόμας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με το People.

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζήτησε να πραγματοποιηθούν δωρεές στον φιλανθρωπικό της οργανισμό «Imagination Library», που είναι αφιερωμένος στην προώθηση της παιδικής φιλαναγνωσίας.

Στο μαυσωλείο είχε τοποθετηθεί από πριν πλάκα με το όνομα της σταρ δίπλα σε εκείνο του συζύγου της, μαζί με μια ανάγλυφη απεικόνιση του πατρικού της σπιτιού στο Sevier County του Τενεσί.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος Αμέλια Γιανγκ από το NewsChannel 5 του Νάσβιλ μοιράστηκε εικόνες από τον χώρο ταφής σημειώνοντας ότι έχουν τοποθετηθεί βελούδινα σχοινιά και βιβλία συλλυπητηρίων για τους θαυμαστές που φτάνουν εκεί.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το Woodlawn Memorial Park είναι το μεγαλύτερο κοιμητήριο στο Νάσβιλ και ο τόπος τελευταίας κατοικίας πολλών θρύλων της κάντρι. Ανάμεσά τους οι Τζορτζ Τζόουνς, Τάμι Γουάινετ και Έντι Άρνολντ καθώς και ο Πόρτερ Γουάγκονερ, ο μέντορας της Πάρτον στον οποίο αφιέρωσε το εμβληματικό «I Will Always Love You» όταν το 1973 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της.

Τη Δευτέρα, οι διαχειριστές της κληρονομιάς της τραγουδίστριας ανακοίνωσαν το DollyFest, ένα φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα στο Νάσβιλ και το Λονδίνο το 2027, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το Φεστιβάλ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τον Ιανουάριο κοντά στα 80ά γενέθλια της Πάρτον με την ίδια να έχει το ρόλο της οικοδέσποινας. Πλέον, η διοργάνωση θα αποτελέσει μια γιορτή αφιερωμένη στο σπουδαίο έργο που άφησε πίσω της. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι τα πρότζεκτ που προετοίμαζε θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όπως το μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ «DOLLY: A True Original Musical», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 7 Δεκεμβρίου.

«Η Ντόλι εργαζόταν μέχρι την ημέρα που πέθανε», ανέφερε ο μάνατζέρ της, Ντάνι Νοζέλ και πρόσθεσε ότι πολλά από τα σχέδιά της που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης θα υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Μεταξύ αυτών ειναι το ξενοδοχείο «SongTeller» και το Μουσείο «Life of Many Colors», τα οποία αναμένεται να ανοίξουν τις πύλες τους τον Οκτώβριο στο Νάσβιλ.