Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκανε η Μαρία Σολωμού την ώρα που ξεκαθάριζε παλιά χαρτιά και αντικείμενα που είχε κρατήσει στο σπίτι της όλα αυτά τα χρόνια.

Η ηθοποιός ανέβασε βίντεο στα Instagram Stories της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα από τα προσωπικά ενθύμια που βρήκε, ανάμεσα στα οποία ήταν και σημειώματα που της είχε γράψει ο Μάριος Αθανασίου την περίοδο που οι δυο τους ήταν ζευγάρι.

Ξεφυλλίζοντας τα παλιά χαρτιά, η Μαρία Σολωμού στάθηκε σε γράμματα και μικρές αφιερώσεις του πρώην συντρόφου της, αποκαλύπτοντας μάλιστα και ένα σημείωμα στο οποίο της έγραφε «Σ’ αγαπώ».

Με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε μέσα από το βίντεο: «Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος, ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι που μου γράφει “Σ’ αγαπώ”».

Η Μαρία Σολωμού και ο Μάριος Αθανασίου έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Αλέξανδρο.