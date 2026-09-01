Ένα ιδιαίτερο βίντεο με τη Μελίνα Νικολαΐδη ανέβασε στα social media η Δέσποινα Βανδή, συνδυάζοντας μια όμορφη στιγμή με την κόρη της με ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Γιάννη Πάριο.

Οι δυο τους βρίσκονταν στο αυτοκίνητο όταν άρχισαν να τραγουδούν μαζί το «Πιο καλή μοναξιά», μία από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος τραγουδιστής. Στο βίντεο, η Δέσποινα Βανδή καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της, ενώ η Μελίνα Νικολαΐδη, καθισμένη στο πίσω κάθισμα, τραγουδά το κομμάτι, με τη μητέρα της να τη συνοδεύει κάνοντας δεύτερες φωνές.

Η 22χρονη έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για το τραγούδι και τη μουσική, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μοιραστεί μουσικές στιγμές με τη μητέρα της. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει ανέβει και στη σκηνή στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή.

Αυτή τη φορά, πάντως, η επιλογή του Γιάννη Πάριου είχε και έναν επιπλέον συμβολισμό. Μετά τα σχόλια που προκάλεσε πρόσφατη live εμφάνιση του τραγουδιστή, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της μέσα από τον διάλογο με την κόρη της.

«Μελίνα, σου αρέσει ο Γιάννης Πάριος;» ακούγεται να τη ρωτά, με τη Μελίνα Νικολαΐδη να απαντά αμέσως: «Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής». Η αντίδραση της Δέσποινας Βανδή ήταν άμεση και λακωνική: «Τέλος», είπε, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δική της απάντηση σε όσα είχαν προηγηθεί.