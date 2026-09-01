Με εικόνες από τη Σίφνο θέλησε να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι ο Σάκης Ρουβάς, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από τις διακοπές του.

Ο τραγουδιστής έκανε τη σχετική ανάρτηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τόσο ένα βίντεο με φόντο τη θάλασσα όσο και μία κοινή φωτογραφία με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη.

Στο στιγμιότυπο, οι τρεις τους ποζάρουν κατά τη διάρκεια βόλτας τους στο νησί, με τον Σάκη Ρουβά να αναφέρεται στους ανθρώπους που κάνουν τις όμορφες στιγμές ακόμη πιο ξεχωριστές. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Μια βόλτα στη Σίφνο, με θέα το νησί και ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες».