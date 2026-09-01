Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ βρέθηκαν ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους στον γάμο του αδελφού της Μπίλι Άιλις, Finneas O’Connell, με την Claudia Sulewski, στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Παρότι ο 32χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media τρυφερές φωτογραφίες από την εκδήλωση με τη σύζυγό του, οι δυο τους απαθανατίστηκαν κάποια στιγμή να έχουν μια ιδιαίτερα έντονη συζήτηση.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι φαίνεται να συνομιλεί με έντονες εκφράσεις και κινήσεις κάτω από τον ήλιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Η 29χρονη Χέιλι Μπίμπερ κάνει χαρακτηριστικές χειρονομίες με τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια απομακρύνεται από τον σύζυγό της.

Justin and Hailey Bieber have intense exchange at Billie Eilish's brother's wedding… as couple's eight-year anniversary approaches https://t.co/2rHvPkTaMb — Daily Mail (@DailyMail) August 31, 2026

«Υπήρχε ένταση, όχι απαραίτητα καβγάς» – Τι λέει ειδικός στη γλώσσα του σώματος

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, σχολίασε τα στιγμιότυπα στην Daily Mail, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο η Χέιλι Μπίμπερ κοιτάζει πίσω προς τον σύζυγό της μετά την έντονη συνομιλία τους μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι υπήρξε κάποια ένταση. Αναφερόμενη στη στάση του Τζάστιν Μπίμπερ, σημείωσε ότι η ελαφρώς σκυφτή στάση του σώματός του και ο τρόπος με τον οποίο κρατούσε τα χέρια του τον έκαναν να δείχνει λιγότερο θετικός και ενεργητικός εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι από τις εικόνες δεν προκύπτει απαραίτητα ότι το ζευγάρι καβγάδιζε. Όπως εξήγησε, η Χέιλι Μπίμπερ πράγματι κουνούσε έντονα τα χέρια της και έδειχνε προς κάποια κατεύθυνση, χωρίς όμως να δείχνει επιθετικά προς τον Τζάστιν, κάτι που, σύμφωνα με την ειδικό, δεν αποτελεί σαφή ένδειξη σύγκρουσης.

Η δημόσια αυτή στιγμή έρχεται λίγο πριν από την όγδοη επέτειο του γάμου τους. Ο Τζάστιν και η Χέιλι παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησαν μια μεγαλύτερη γαμήλια τελετή παρουσία συγγενών και φίλων. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Τζακ Μπλουζ, ο οποίος γιόρτασε πρόσφατα τα δεύτερα γενέθλιά του.

Κατά καιρούς, οι δυο τους έχουν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης για τις εντάσεις που έχουν υπάρξει στη σχέση τους. Τον Μάιο του 2025, ο Τζάστιν Μπίμπερ είχε μάλιστα αποκαλύψει μέσω Instagram ότι στο παρελθόν είχε έναν μεγάλο καβγά με τη Χέιλι Μπίμπερ, παραδεχόμενος ότι της είχε πει πως δεν θα κατάφερνε ποτέ να γίνει εξώφυλλο στη «Vogue». Αργότερα ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγό του για τη συγκεκριμένη φράση, ενώ τελικά αφαίρεσε το σχετικό κείμενο από την ανάρτησή του.