Λίγο πριν ρίξουν αυλαία στις καλοκαιρινές τους διακοπές, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά επέλεξαν να πραγματοποιήσουν ακόμη ένα ταξίδι εκτός Ελλάδας.

Έπειτα από τις αποδράσεις τους σε ελληνικά νησιά, αλλά και το ταξίδι τους στις Σεϋχέλλες, το ζευγάρι βρέθηκε στη Γαλλική Ριβιέρα, με το Saint-Tropez να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό των διακοπών του πριν από την επιστροφή στην Αθήνα και την έναρξη των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, η Μαρία Αντωνά θέλησε να κάνει έναν μικρό απολογισμό των στιγμών που έζησε τους προηγούμενους μήνες, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι.

«Αντίο, Αύγουστε. Κρατώ το φως σου και συνεχίζω… Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε τόπο που γνώρισα, για κάθε εικόνα που κράτησαν τα μάτια μου και για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.