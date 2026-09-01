Με έναν πρωτότυπο και χιουμοριστικό τρόπο θέλησε ο Μπομπ Κατσιώνης να ευχηθεί στην Ευρυδίκη για την επέτειο των 7 χρόνων του γάμου τους, γράφοντας για εκείνη ένα ξεχωριστό τραγούδι.

Καθώς η τραγουδίστρια βρισκόταν στη Σαντορίνη για live εμφάνιση με τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο μουσικός αποφάσισε να μην περιοριστεί σε ένα απλό τηλεφώνημα. Έτσι, δημιούργησε ένα τραγούδι διάρκειας 90 δευτερολέπτων, εξηγώντας στην ανάρτησή του στο TikTok πως «δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα».

Το βίντεο του Μπομπ Κατσιώνη για τα 7 χρόνια γάμου με την Ευρυδίκη

«11 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια παντρεμένοι σήμερα και η Ευρυδίκη δεν είναι εδώ… Βέβαια όταν έχεις να κάνεις με δύο μουσικούς υπάρχει απόλυτη κατανόηση, μακάρι να ήταν όλα τα ζευγάρια έτσι! Επειδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω στο ταξίδι (τα δυο επερχόμενα live δε θα στηθούν απο μόνα τους…) και δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα, αφιέρωσα λίγο χρόνο να της γράψω ένα τραγούδι που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έχει τα πάντα, από εμένα να τραγουδάω, μέχρι plot twist και 7-χορδη κιθάρα! Χρόνια μας πολλά λοιπόν!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μπομπ Κατσιώνης.

Στο τέλος του βίντεο λέει προς τη σύζυγό του για την επέτειο γάμου τους «μη φοβού έχω κλείσει ωραίο τραπεζάκι για μεθαύριο, καλό live, καλή επιστροφή και χρόνια μας πολλά».