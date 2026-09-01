Με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, η Μαρίνα Σταυράκη θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον γιο της, Αλέξανδρο, με αφορμή την γιορτή του.

Μέσα από τρυφερά λόγια για την πορεία και το μέλλον του, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό τους, ενώ παράλληλα δεν έλειψαν και οι αιχμές για την παρουσία των γονιών στη ζωή των παιδιών τους, αλλά και για την προβολή της γονεϊκότητας μέσα από τα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίνας Σταυράκη

Σεβόμενη την ιδιωτικότητα του γιού μου Αλέξανδρου θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τα βάθη της καρδιά μου σε όλους εσάς, συγγενείς, αληθινούς και διαδικτυακούς φίλους, ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα σε εμένα και στον Αλέξανδρο. Σε όσους με αμέτρητες ευχές ευχηθήκατε και στείλατε την αγάπη σας. Η παρουσία και η αγάπη σας έχουν για εμάς πραγματική αξία. Και ίσως αυτό είναι τελικά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα παιδιά μας: να είμαστε πραγματικά εκεί.

Γιατί η ουσιαστική γονεϊκότητα δεν χρειάζεται φωτογραφίες, δημόσιες δηλώσεις ή προσωπική προβολή αόρατων και αφανών ανθρώπων. Πολλές φορές ο γονιός που πραγματικά είναι “παρών” στη ζωή του παιδιού του είναι σχεδόν “αόρατος” προς τα έξω, αλλά απολύτως παρών εκεί που έχει σημασία: στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, στις αγωνίες, στα όνειρα και στην πορεία του παιδιού του. Αφήνουμε πίσω μας τους αφανείς γονείς στην αφάνεια τους…

Τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια, ούτε εργαλεία προσωπικής προβολής. Δεν υπάρχουν για να αποδεικνύουν στους άλλους πόσο “παρόντες” είμαστε. Η παρουσία ενός γονιού αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού του, όχι στα social media. Αλέξανδρε μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσεις να προχωράς, να ονειρεύεσαι, να δημιουργείς και να γίνεσαι κάθε μέρα ο άνθρωπος που θέλεις εσύ να είσαι. Να έχεις υγεία, δύναμη, αγάπη και ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπούν αληθινά. Χρόνια σου πολλά, αγόρι μου! Να σε χαιρόμαστε!

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

«Καλή Κυριακή. Σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου, γιορτάζει ο γιος μου, ο Αλέξανδρος! Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, χαρά, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή του. Να είναι πάντα γερός και ευτυχισμένος! Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Υγεία, αγάπη και κάθε ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας», έγραψε ο Γιώργος Πατούλης στο Instagram για τον γιο του.