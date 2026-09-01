Η μεγαλύτερη ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Λαίδη Κίτι Σπένσερ, έδωσε στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια σπάνια εικόνα από τις οικογενειακές διακοπές της στα Χάμπτονς, μαζί με τον δισεκατομμυριούχο σύζυγό της, Μάικλ Λιούις, και την κόρη τους, Αθηνά.

Το 35χρονο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram σειρά φωτογραφιών και βίντεο από τις καλοκαιρινές τους στιγμές. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο 67χρονος επιχειρηματίας εμφανίζεται μέσα στη θάλασσα να κρατά την τρίχρονη κόρη τους, ενώ εκείνη παίζει με τα κύματα σε παραλία των Χάμπτονς.

Η μικρή Αθηνά πρωταγωνιστεί και σε αρκετές από τις υπόλοιπες εικόνες. Σε μία από αυτές βάζει λαχανικά στο καλάθι της κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κατάστημα τροφίμων με τη μητέρα της, ενώ σε άλλες ποτίζει έναν κήπο γεμάτο κίτρινα και πορτοκαλί λουλούδια και ζωγραφίζει στα παράθυρα του εξοχικού όπου διέμενε η οικογένεια.

«Το πιο γλυκό καλοκαίρι στα Χάμπτονς 🌸» , έγραψε η Κίτι Σπένσερ συνοδεύοντας την ανάρτησή της.

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς και φίλους της. Η Νίκι Χίλτον άφησε μια καρδιά στα σχόλια, ενώ οι δίδυμες αδελφές της Κίτι, Λαίδη Ελίζα Σπένσερ και Λαίδη Αμέλια Σπένσερ, χαρακτήρισαν τα στιγμιότυπα «τόσο όμορφες».

Η γνωριμία και ο πολυτελής γάμος στην Ιταλία

Η Κίτι Σπένσερ, κόρη του αδελφού της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, και της Βικτόρια Άιτκεν, γνώρισε τον Μάικλ Λιούις μέσω κοινών φίλων το 2018. Έναν χρόνο αργότερα, οι δυο τους απαθανατίστηκαν μαζί κατά την έξοδό τους από ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λιούις της έκανε πρόταση γάμου λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2020. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 24 Ιουλίου 2021, με τους εορτασμούς να διαρκούν τρεις ημέρες στη Villa Aldobrandini, στο Φρασκάτι της Ιταλίας.

Η Σπένσερ, η οποία έχει συνεργαστεί ως πρέσβειρα με τον οίκο Dolce & Gabbana, φόρεσε πέντε διαφορετικές δημιουργίες του ιταλικού οίκου για τους πολυτελείς γαμήλιους εορτασμούς.

Κράτησαν κρυφή τη γέννηση της κόρης τους

Τον Απρίλιο του 2023 το ζευγάρι απέκτησε την Αθηνά, ωστόσο επέλεξε να κρατήσει τη γέννησή της μακριά από τη δημοσιότητα. Η ύπαρξη της κόρης τους έγινε γνωστή έναν χρόνο αργότερα.

Ο Μάικλ Λιούις είναι πρόεδρος της TFG Limited και είχε παντρευτεί το 1985 την πρώτη σύζυγό του, Λεόλα Λιούις, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.