Η κηδεία της Ντόλι Πάρτον έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είχε ζητήσει η ίδια η τραγουδίστρια, με την οικογένειά της να συγκεντρώνεται στις 28 Αυγούστου στο Νάσβιλ για το τελευταίο «αντίο». Η Ντόλι Πάρτον τάφηκε δίπλα στον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, με τον οποίο είχε μοιραστεί σχεδόν έξι δεκαετίες ζωής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, όπου είχε ταφεί και ο Καρλ Ντιν μετά τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2025. Στην τελετή παρευρέθηκαν μόνο μέλη της στενής οικογένειας, σε συμφωνία με την επιθυμία της Ντόλι για μια μικρή και ιδιωτική κηδεία.

Η οικογένεια δεν επέλεξε μια μεγάλη δημόσια τελετή για την 80χρονη σταρ, παρότι εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο περίμεναν να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που συνδέθηκε με τραγούδια όπως το «Jolene», το «9 to 5» και το «I Will Always Love You».

Το «αντίο» της ανιψιάς της

Μία ημέρα μετά την κηδεία, η Λέινι Μέι Πάρτον δημοσίευσε στα social media μια σειρά φωτογραφιών με τη θεία της. Εξήγησε ότι δεν ήθελε να γράψει για εκείνη πριν ολοκληρωθεί η ταφή: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για μένα να κάνω αυτή την ανάρτηση. Ήθελα να περιμένω μέχρι να ταφεί η γιαγιά μου χθες, πριν προσπαθήσω να βάλω όλα αυτά σε λέξεις.»

Η Λέινι, που αποκαλούσε τη Ντόλι «granny», μίλησε για τη σχέση τους και για τον τρόπο με τον οποίο η θεία της την έκανε από μικρή να αισθάνεται ότι μπορούσε να κυνηγήσει όσα ονειρευόταν.

« Από μικρή, η γιαγιά μου είχε έναν μοναδικό τρόπο να με κάνει να αισθάνομαι πως ήμουν αρκετή. Ποτέ δεν θεώρησε τα όνειρά μου υπερβολικά μεγάλα και ποτέ δεν με έκανε να πιστέψω ότι υπήρχε κάτι που δεν μπορούσα να πετύχω. Πίστεψε σε μένα πριν προλάβω ακόμη να μάθω να πιστεύω εγώ στον εαυτό μου.»

Η ίδια θυμήθηκε ακόμη ότι, όταν της ανακοίνωσε πως ήθελε να φοιτήσει σε σχολή αισθητικής, η Ντόλι δεν την πίεσε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Αντίθετα, τη στήριξε οικονομικά στις σπουδές της και τη βοήθησε να ξεκινήσει την επαγγελματική της ζωή.

«Μας έκανε να νιώθουμε ότι ήμασταν δικά της παιδιά»

Η Λέινι αναφέρθηκε και σε μια ιδιαίτερη πλευρά της οικογενειακής ζωής της Ντόλι Πάρτον. Η τραγουδίστρια δεν απέκτησε δικά της παιδιά, είχε όμως πολύ στενή σχέση με τα ανίψια και τα εγγόνια των αδελφών της.

«Επειδή δεν μπορούσε να αποκτήσει δικά της παιδιά, πάντα μας έκανε να νιώθουμε ότι ήμασταν δικά της. Μας αγαπούσε έτσι και θα της είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό.»

Η Λέινι αποκάλυψε επίσης ότι η Ντόλι είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην αυτοπεποίθησή της. Μία από τις αναμνήσεις που κρατά είναι όταν τραγούδησε μαζί της στο άλμπουμ «Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables», σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Η τελευταία της κατοικία δίπλα στον Καρλ

Η επιλογή του Woodlawn Memorial Park είχε γίνει γνωστή ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατό της. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του Καρλ Ντιν, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2025, ύστερα από σχεδόν 60 χρόνια γάμου με τη Ντόλι.

Στο μαυσωλείο είχε τοποθετηθεί από πριν πλάκα με το όνομα της Ντόλι, δίπλα σε εκείνο του συζύγου της, μαζί με απεικόνιση του σπιτιού της στο Τενεσί. Μετά την κηδεία, ο χώρος άρχισε να προετοιμάζεται ώστε οι θαυμαστές της να μπορούν να αφήνουν μηνύματα και να αποτίουν φόρο τιμής.

Η οικογένεια ζήτησε, αντί για λουλούδια, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να κάνουν δωρεές στη Dolly Parton’s Imagination Library, την πρωτοβουλία που δημιούργησε για την ενίσχυση της παιδικής φιλαναγνωσίας.

Το τραγούδι που είχε φανταστεί για το τέλος

Υπάρχει, πάντως, μια λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία της κηδείας ακόμη πιο προσωπική. Χρόνια πριν από τον θάνατό της, η Ντόλι είχε μιλήσει για το τραγούδι που φανταζόταν να ακούγεται όταν θα έφευγε από τη ζωή.

Είχε αναφέρει το «If We Never Meet Again», ένα παλιό gospel τραγούδι, ως εκείνο που θα ήθελε να συνδεθεί με το τελευταίο της «αντίο».

Το «I Will Always Love You», το τραγούδι που έγραψε η ίδια και έγινε παγκόσμια επιτυχία και μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον, ήταν επίσης κάτι που είχε συνδέσει με τον θάνατο, έχοντας μιλήσει στο παρελθόν για τη συγκίνησή της όταν το άκουσε στην κηδεία της Χιούστον.

Η δημόσια ζωή της Ντόλι Πάρτον ήταν τεράστια, όμως το τελευταίο της ταξίδι έγινε με τον τρόπο που είχε ζητήσει: σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Νάσβιλ, δίπλα στον Καρλ Ντιν.