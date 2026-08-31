Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η μεγάλη αναδρομική έκθεση που επρόκειτο να αφιερώσει το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης στον Τζον Γκαλιάνο, έπειτα από εβδομάδες έντονων αντιδράσεων για την απόφαση να τιμηθεί ένας από τους σημαντικότερους σχεδιαστές των τελευταίων δεκαετιών, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί για τις αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις που έκανε στο παρελθόν.

Η καριέρα του Τζον Γκαλιάνο στον Dior κατέρρευσε το 2011, όταν ήρθαν στο φως περιστατικά αντισημιτικής και ρατσιστικής φραστικής επίθεσης σε μπαρ του Παρισιού. Σε βίντεο που είχε καταγραφεί λίγους μήνες νωρίτερα, ο σχεδιαστής εμφανιζόταν να δηλώνει ότι «αγαπά τον Χίτλερ» και να κάνει αναφορές στους θαλάμους αερίων, ενώ σε άλλα περιστατικά είχε κατηγορηθεί ότι εξαπέλυσε αντισημιτικές ύβρεις και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Τον Σεπτέμβριο του 2011 κρίθηκε ένοχος στη Γαλλία για δημόσιες προσβολές με βάση τη φυλή, τη θρησκεία και την καταγωγή.

Το Met και ο Γκαλιάνο ανακοίνωσαν από κοινού τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ότι η έκθεση «Τζον Γκαλιάνο: Horizons», η οποία επρόκειτο να ανοίξει τον Μάιο του 2027 και να αποτελέσει την εαρινή έκθεση του Costume Institute, «δεν θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί». Το μουσείο διευκρίνισε ότι οι πληροφορίες για τη νέα έκθεση και το Met Gala του 2027 θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η έκθεση είχε ανακοινωθεί στις 31 Ιουλίου και θα κάλυπτε τέσσερις δεκαετίες της καριέρας του Γκαλιάνο, από την αποφοίτησή του από το Central Saint Martins μέχρι τη δουλειά του στους Givenchy, Dior και Maison Margiela. Θα ήταν μάλιστα μόλις η τρίτη ατομική έκθεση του Costume Institute αφιερωμένη σε εν ζωή σχεδιαστή, μετά τον Yves Saint Laurent και τη Rei Kawakubo.

Όμως, σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση, άρχισαν να εκφράζονται αντιδράσεις για την επιλογή του Met.

Η Julie Menin χαρακτήρισε την επιλογή «σοβαρό λάθος»

Μία από τις ισχυρότερες δημόσιες παρεμβάσεις ήρθε από την Julie Menin, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης και μία από τις υψηλότερα ιστάμενες Εβραίες αξιωματούχους της πόλης.

Σε επιστολή της προς τον διευθυντή του Met, Max Hollein, τον επικεφαλής του Costume Institute, Andrew Bolton, και την Anna Wintour, η Menin χαρακτήρισε την απόφαση να τιμηθεί ο Γκαλιάνο «σοβαρό λάθος». Υποστήριξε ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα, ιδιαίτερα όσα λαμβάνουν χρηματοδότηση από την πόλη, έχουν ευθύνη να δείχνουν ότι «το μίσος και η μισαλλοδοξία έχουν συνέπειες».

Μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης, η Menin δήλωσε ικανοποιημένη, σημειώνοντας ότι είχε εκφράσει επανειλημμένα στο μουσείο την έντονη διαφωνία της. Όπως είπε, σε μια περίοδο αυξανόμενου αντισημιτισμού, η επιλογή του Γκαλιάνο είχε προκαλέσει βαθύ πλήγμα στην εβραϊκή κοινότητα και η ακύρωση ήταν «η σωστή απόφαση».

My letter to The Met urging them to reconsider honoring John Galliano at the next Met Gala: pic.twitter.com/ZRxhzg4MeY — Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) August 29, 2026

Ο ισχυρός γκαλερίστας Arne Glimcher προειδοποίησε το Met για τις συνέπειες

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η αντίδραση του Arne Glimcher, ιδρυτή της Pace Gallery και μιας από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς τέχνης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τους «New York Times», ο Glimcher έστειλε μήνυμα σε στελέχη του Met προειδοποιώντας ότι δεν είχαν υπολογίσει «το κόστος αυτής της απόφασης και τις συνέπειές της». Ο ίδιος και η σύζυγός του φέρονταν μάλιστα να επανεξετάζουν έργα της συλλογής τους που προορίζονταν μελλοντικά για το μουσείο. Η παρέμβαση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Glimcher έχει μακρά σχέση με το Met και έχει συνδεθεί με δωρεές έργων καλλιτεχνών όπως οι Mark Rothko, Agnes Martin και Robert Mangold.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους «New York Times», και άλλοι δωρητές είχαν επικοινωνήσει με τη διοίκηση του μουσείου, απειλώντας ότι θα αποσύρουν οικονομικές δωρεές ή άλλες δεσμεύσεις εάν η έκθεση προχωρούσε κανονικά.

Η Jill Kargman αποχώρησε από τους Friends of the Costume Institute

Αντίδραση υπήρξε και από τη συγγραφέα και ηθοποιό Jill Kargman, γνωστή μεταξύ άλλων από τη σειρά «Odd Mom Out» και με πολυετή παρουσία στον κοινωνικό και πολιτιστικό κύκλο της Νέας Υόρκης.

Η Kargman ήταν επί χρόνια μέλος των Friends of the Costume Institute, της ομάδας υποστηρικτών του τμήματος μόδας του Met, όμως αποφάσισε να αποχωρήσει εξαιτίας του σχεδιαζόμενου αφιερώματος στον Γκαλιάνο. Ο Elisha Wiesel, γιος του επιζώντα του Ολοκαυτώματος, νομπελίστα και συγγραφέα Elie Wiesel, είχε επίσης ταχθεί κατά της έκθεσης, χαρακτηρίζοντας την ιδέα προβληματική.

Η διαφωνία μέσα στην ίδια την εβραϊκή κοινότητα

Οι αντιδράσεις, ωστόσο, δεν ήταν μονοσήμαντες. Πριν ανακοινώσει την έκθεση, το Met είχε οργανώσει συναντήσεις με επιφανείς ραβίνους και εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων, στις οποίες συμμετείχαν ο Γκαλιάνο, ο Andrew Bolton και η Anna Wintour.

Ο Jonathan Greenblatt, διευθύνων σύμβουλος της Anti-Defamation League, είχε υποστηρίξει ότι ο σχεδιαστής είχε εργαστεί ουσιαστικά πάνω στα ζητήματα που οδήγησαν στο αντισημιτικό ξέσπασμά του και ότι η οργάνωση είχε αποδεχτεί εδώ και χρόνια τη συγγνώμη του.

With antisemitism at crisis levels, the Met honoring John Galliano at this moment was misguided, and even Galliano ultimately recognized what the Met should have done from the start. This was the wrong move at the wrong moment. Timing matters. — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) August 31, 2026

Θετική ήταν και η στάση του ραβίνου Rick Jacobs, προέδρου της Union for Reform Judaism, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Galliano και είχε δηλώσει ότι αυτό που του έμεινε περισσότερο από τη συζήτησή τους ήταν η «ειλικρίνειά» του.

Αντίθετα, η ραβίνος και συγγραφέας Danya Ruttenberg είχε εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο η παλαιότερη συγγνώμη του Galliano ανταποκρινόταν σε μια πραγματικά βαθιά διαδικασία μεταμέλειας, λέγοντας ότι δεν της είχε φανεί ιδιαίτερα ειλικρινής ή ουσιαστική.

Ακόμη και στο εσωτερικό του Met υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Ο συγγραφέας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου Andrew Solomon είχε υποστηρίξει ότι είναι πιο υγιές να αντιμετωπίζει κανείς ευθέως την κουλτούρα της ακύρωσης παρά να υποκύπτει σε αυτήν.

Η Anna Wintour στάθηκε στο πλευρό του Γκαλιάνο

Κεντρικό πρόσωπο σε ολόκληρη την υπόθεση είναι η Anna Wintour, επί χρόνια στενή υποστηρίκτρια του Γκαλιάνο και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες πίσω από το Met Gala.

Η Wintour είχε υπερασπιστεί από την αρχή την επιλογή του σχεδιαστή, υποστηρίζοντας ότι το έργο και η επιρροή του στη μόδα δικαιολογούσαν μια έκθεση τέτοιας κλίμακας. Παράλληλα, το Met είχε ξεκαθαρίσει ότι η έκθεση δεν θα απέφευγε το σκοτεινό κεφάλαιο της ζωής του, αλλά θα αναφερόταν ρητά στις αντισημιτικές, ρατσιστικές και αντι-ασιατικές δηλώσεις του, στην απόλυσή του από τον Dior, στην καταδίκη του και στην προσπάθεια επανόρθωσης που ακολούθησε.

Μετά την ακύρωση, η Wintour χαρακτήρισε την απόφαση του Γκαλιάνο «πολύ γενναία»: «Η απόφαση του Τζον να ζητήσει από το μουσείο να αναβάλει την έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο έργο του είναι πολύ γενναία και δείχνει τον άνθρωπο που είναι. Πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση και τόσο ο ίδιος όσο και το μουσείο έχουν την πλήρη υποστήριξή μου».

Στη συνέχεια, η Wintour συνεχίζει να τον επαινεί καλλιτεχνικά, χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικά κορυφαίο couturier της γενιάς του και τονίζοντας την επιρροή του στις επόμενες γενιές σχεδιαστών.

Και η ημερομηνία του Met Gala προκάλεσε αντιδράσεις

Στον ήδη έντονο διάλογο προστέθηκε και ένα ακόμη ευαίσθητο ζήτημα. Το Met Gala του 2027 αναμενόταν, σύμφωνα με την παράδοση, να πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, δηλαδή στις 3 Μαΐου.

Η ημερομηνία συνέπιπτε με το Yom HaShoah, την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις για ένα gala που θα συνδεόταν με έναν σχεδιαστή ο οποίος είχε καταγραφεί το 2011 να κάνει αντισημιτικές δηλώσεις και να εξυμνεί τον Χίτλερ. Πριν από την ακύρωση της έκθεσης, το Met φερόταν να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας του gala.

Η δήλωση του Τζον Γκαλιάνο μετά την ακύρωση

Ο ίδιος ο Γκαλιάνο ανέφερε ότι, έπειτα από πολλή σκέψη και συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, κατέληξε πως ήταν προτιμότερο η έκθεση να μη γίνει αυτή τη στιγμή.

Ο σχεδιαστής τόνισε ότι εξακολουθεί να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια του, ιδιαίτερα στις εβραϊκές και ασιατικές κοινότητες, και ότι η ουσιαστική επανόρθωση δεν επιτυγχάνεται μέσω μιας έκθεσης ή μιας θεσμικής αναγνώρισης, αλλά αποτελεί συνεχή διαδικασία.

Ο διευθυντής του Met, Max Hollein, ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι, έπειτα από συζητήσεις με τον Γκαλιάνο, οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να μην προχωρήσουν με την έκθεση.

Προς το παρόν, το Met δεν έχει ανακοινώσει ποια έκθεση θα αντικαταστήσει το «Τζον Γκαλιάνο: Horizons», ούτε ποιο θα είναι τελικά το θέμα του Met Gala του 2027.