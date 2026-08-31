Η Μισέλ Ομπάμα έκανε μια απρόσμενη εξομολόγηση για τις κόρες της, Μάλια και Σάσα, παραδεχόμενη ότι τώρα που έχουν φύγει από το πατρικό τους σπίτι, «δεν της λείπουν».

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια επεισοδίου του podcast «IMO», στο οποίο συνομίλησε με τον αδελφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον, και τον κωμικό Τζον Στιούαρτ.

Όπως αναφέρει το Page Six, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών, αλλά και τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή των γονιών όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν από το σπίτι. «Δεν μου λείπουν», παραδέχτηκε γελώντας η Μισέλ Ομπάμα, αναφερόμενη στις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον Μπαράκ Ομπάμα, τη Μάλια και τη Σάσα. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει τι εννοούσε. «Δεν μου λείπουν. Τις αγαπώ και θα τις δω απόψε για δείπνο», είπε, προσθέτοντας ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είχε δυσκολευτεί περισσότερο όταν οι κόρες τους έφυγαν για το πανεπιστήμιο.

Michelle Obama makes surprising confession about daughters Malia and Sasha https://t.co/o3WV63Tleg pic.twitter.com/9HpwiKwiGx — Page Six (@PageSix) August 29, 2026

«Ο Μπαράκ έκλαψε όταν πήγαν στο κολέγιο και εγώ ήμουν κάπως σαν “γεια σας…”», ανέφερε με χιούμορ. Όπως εξήγησε, πλέον έχει απαλλαγεί από το άγχος που τη συνόδευε όσο οι κόρες της ήταν μικρότερες και ζούσαν μαζί τους. «Τώρα τα βράδια της Παρασκευής δεν καταστρέφονται από τον τρόμο και την αγωνία του “Πού είσαι; Πού είσαι;”», είπε.

Η Μισέλ Ομπάμα τόνισε ότι αισθάνεται υπερήφανη βλέποντας την εξέλιξη των παιδιών της μετά την ανεξαρτητοποίησή τους. Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει περάσει πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια και αισθάνεται ότι τις γνωρίζει σε βάθος. «Έχω περάσει πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μου. Πάρα πολύ. Τις γνωρίζω απόλυτα», ανέφερε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μισέλ Ομπάμα μιλά δημόσια για τη νέα πραγματικότητα στη ζωή της, μετά την ενηλικίωση και την αποχώρηση των παιδιών της από το οικογενειακό σπίτι.

Σε προηγούμενο επεισόδιο του «IMO» είχε χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο ως μια «νέα φάση ζωής», επισημαίνοντας ότι, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, αρκετές από τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι ως γονείς παύουν να υπάρχουν με την ίδια ένταση. «Όταν έρχονται στη ζωή σου αυτά τα όμορφα, υπέροχα παιδιά που όλοι θέλουμε, φέρνουν μαζί τους τις δικές τους επιθυμίες και ανάγκες. Είναι το πρώτο μεγάλο κοινό εγχείρημα που καλείσαι να αναλάβεις μαζί με τον σύντροφό σου», είχε εξηγήσει, αναφερόμενη στη σχέση της με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Μάλια και η Σάσα έχουν επιλέξει να κρατούν σχετικά χαμηλό προφίλ και να βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δύο αδελφές ήταν μόλις 10 και 7 ετών αντίστοιχα όταν ο πατέρας τους, Μπαράκ Ομπάμα, εξελέγη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2008.

Τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες εμφανίσεις τους μαζί με τους γονείς τους είναι περιορισμένες. Μεταξύ αυτών ήταν η παρουσία τους στα εγκαίνια του Obama Presidential Center στο Σικάγο, καθώς και μια οικογενειακή έξοδος με τη μητέρα τους με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.