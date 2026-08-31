Η Εύα Μέντες φαίνεται πως δεν χρειάζεται κανένα άλλο τατουάζ, αφού αυτό που ήδη έχει είναι το μοναδικό που ήθελε ποτέ να κάνει.

Η 52χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε την Παρασκευή 28 Αυγούστου μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram. Σε μία από αυτές εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, δείχνοντας το εσωτερικό του καρπού της, όπου έχει το τατουάζ «de Gosling».

Όταν ένας από τους followers της σχολίασε το συγκεκριμένο τατουάζ, η Εύα Μέντες αποκάλυψε ότι είναι το μοναδικό που έχει κάνει στη ζωή της. «Είναι το μόνο που έχω και το μόνο που ήθελα ποτέ», έγραψε στα σχόλια της ανάρτησής της.

Η Εύα Μέντες διατηρεί εδώ και περίπου 15 χρόνια σχέση με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, τον οποίο γνώρισε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας «The Place Beyond the Pines». Το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός είχε δείξει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τατουάζ τον Σεπτέμβριο του 2022 και από τότε είχε προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το αν οι δυο τους έχουν παντρευτεί κρυφά.

Στη λατινοαμερικανική παράδοση, η λέξη «de», που σημαίνει «του», μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από το επώνυμο του συζύγου μετά τον γάμο. Έτσι, το «de Gosling» ερμηνεύτηκε από αρκετούς θαυμαστές ως μια έμμεση αναφορά στο «κυρία Γκόσλινγκ».

Οι φήμες ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο τον Νοέμβριο του 2022, όταν η Μέντες, μιλώντας στην αυστραλιανή εκπομπή «Today», αναφέρθηκε στον Ράιαν Γκόσλινγκ ως «σύζυγό» της. «Όλοι εδώ είναι τόσο φιλόξενοι και ο σύζυγός μου, ο Ράιαν, είναι επίσης εδώ και περνάμε υπέροχα», είχε δηλώσει τότε.

Το 2016, το Us Weekly είχε αναφέρει ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί κρυφά. Ωστόσο, πηγές είχαν δηλώσει τότε στο PEOPLE ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Παρά το γεγονός ότι παραμένουν ιδιαίτερα διακριτικοί για τη σχέση τους, η Εύα Μέντες μοιράζεται κατά καιρούς μικρές στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή. Η ίδια και ο Ράιαν Γκόσλινγκ έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 11χρονη Εσμεράλντα και τη 10χρονη Αμάντα. Πρόσφατα καλωσόρισαν στην οικογένειά τους και ένα νέο μέλος, έναν σκύλο που ονόμασαν Τσάρλι.

Παρά τα απαιτητικά επαγγελματικά τους προγράμματα, το ζευγάρι φροντίζει να βρίσκει χρόνο για να είναι μαζί. Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο στο PEOPLE ότι οι δυο τους οργανώνουν τακτικά βραδιές για ραντεβού. Όταν ρωτήθηκε τι περιλαμβάνουν συνήθως αυτές οι εξόδους, απάντησε με χιούμορ: «Όλα εκείνα που δεν λέγονται».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι και οι δύο αγαπούν τον κινηματογράφο και προσπαθούν να συνεχίζουν να πηγαίνουν μαζί σινεμά. Όσο για το πώς καταφέρνουν να αποφεύγουν τα αδιάκριτα βλέμματα, η Μέντες ανέφερε πως γνωρίζουν πολύ καλά ποια μέρη να επιλέγουν. «Αν θέλεις προσοχή, πηγαίνεις σε συγκεκριμένα μέρη. Αν δεν θέλεις, ξέρεις πού να πας. Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο», είπε.