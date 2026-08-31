Ο καύσωνας στη Νότια Καλιφόρνια δεν στάθηκε ικανός να πτοήσει τους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας Ολίβια Ροντρίγκο να γεμίσουν ασφυκτικά το Great Park του Ίρβιν το Σάββατο 29 Αυγούστου, για το πρώτο Daisy Chain Fields.

Το αμιγώς γυναικείο Φεστιβάλ, που φέρει την υπογραφή της δημοφιλούς ποπ σταρ, προσέλκυσε 45.000 θεατές, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια πριν ανέβει στη σκηνή ως κεντρικό όνομα.

Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για τη στήριξη γυναικών και νεαρών κοριτσιών. Μάλιστα η Μελίντα Φρενς Γκέιτς ανέβηκε στη σκηνή για να διπλασιάσει το αρχικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε συγκεντρωθεί, εκτινάσσοντας τη συνολική προσφορά στα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το line-up περιελάμβανε 14 καλλιτέχνιδες, οι οποίες εμφανίστηκαν σε δύο σκηνές.

Οι Quiet Light, Rachel Chinouriri, Die Spitz, Bikini Kill, The Breeders, Garbage και Not for Radio εμφανίστηκαν στο Marigold, ενώ οι Eli, Santigold, Devon Again, Mitski, Doechii, Chappell Roan και Olivia Rodrigo ανέβηκαν στην κεντρική σκηνή Dandelion.

Από το πρόγραμμα απουσίαζε το γυναικείο συγκρότημα KATSEYE, το οποίο ακύρωσε την εμφάνισή του λίγες ημέρες νωρίτερα λόγω τραυματισμού της Megan στον αστράγαλο. Ωστόσο, η ίδια έδωσε το «παρών» πραγματοποιώντας μια σύντομη εμφάνιση στη σκηνή μαζί με τις Lara και Yoonchae.

Η Doechii χάρισε στο κοινό ένα εκρηκτικό 40λεπτο πρόγραμμα, το οποίο άνοιξε με το «XL» και έκλεισε με το σαρωτικό χιτ «Denial is a River». Ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της, ευχαρίστησε θερμά την Rodrigo ενώ έστειλε το δικό της μήνυμα: «Το κάνουμε για τις γυναίκες. Το κάνουμε για τα γκέι άτομα. Το κάνουμε για τις τρανς γυναίκες».

Στη συνέχεια, η Τσάπελ Ρόουν εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα μωβ σύνολο και κοντό καρέ. Κατά τη διάρκεια του επίσης 40λεπτου σόου της, ανέφερε χαριτολογώντας ότι θα ερμήνευε μόνο τις μεγάλες επιτυχίες της, ξεκινώντας με το ξεσηκωτικό «Super Graphic Ultra Modern Girl».

Η Ροντρίγκο άνοιξε το δικό της σόου, διάρκειας μίας ώρας και 20 λεπτών, με την πρόσφατη επιτυχία της «Drop Dead». Στη συνέχεια υποδέχτηκε στη σκηνή τη Sarah McLachlan, δηλώνοντας ότι δεν θα υπήρχε το Daisy Chain Fields χωρίς το Lilith Fair, το θρυλικό Φεστιβάλ που είχε δημιουργήσει η McLachlan τη δεκαετία του ’90. Οι δύο καλλιτέχνιδες τραγούδησαν μαζί το «Building a Mystery» και το «Angel» το οποίο αφιέρωσαν στη μνήμη της Dolly Parton.

Ακολούθησε στη σκηνή η Αλάνις Μορισέτ, ερμηνεύοντας μαζί με τη Ροντρίγκο το εμβληματικό «Ironic», ενώ η κορύφωση της βραδιάς σημειώθηκε όταν ανέβηκε η θρυλική Stevie Nicks για μια καθηλωτική κοινή ερμηνεία του «Landslide» των Fleetwood Mac.

«Στηρίξτε την. Ελάτε να γίνετε μέρος των πρωτοβουλιών της για τα δικαιώματα των γυναικών, όλοι μας θα το κάνουμε», είπε η Nicks στο κοινό. «Είναι πολύ ξεχωριστή. Βάλτε την στην καρδιά σας. Εγώ το έχω κάνει ήδη», συμπλήρωσε.

Αν και παραμένει άγνωστο αν το φεστιβάλ θα επιστρέψει, η Ροντρίγκο αποχαιρέτησε το κοινό με την υπόσχεση: «Ραντεβού του χρόνου!», όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.