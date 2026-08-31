Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η Κυριακή 30 Αυγούστου για τον Πασχάλη, καθώς η κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της, Φρανκ.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα, με τον γνωστό τραγουδιστή να συνοδεύει την κόρη του μέχρι την εκκλησία και να τη παραδίδει στον γαμπρό. Για την περίσταση, ο Πασχάλης επέλεξε ένα λευκό κοστούμι.

Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν σε χώρο δεξίωσης στην Κερατέα, όπου συγγενείς και φίλοι γιόρτασαν μαζί με τους νεόνυμφους την ξεχωριστή ημέρα.

Μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς ήταν ο χορός του Πασχάλη με τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στην πίστα και χόρεψαν το τραγούδι «Ιστορία», χαρίζοντας ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο στους παρευρισκόμενους.