Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του brand εσωρούχων SYRN, δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια της φωτογράφισης.

Η ηθοποιός, η οποία ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 29α γενέθλιά της στις 12 Σεπτεμβρίου, εμφανίζεται σε μία από τις φωτογραφίες με μπλε δαντελένιο σουτιέν, παρουσιάζοντας κομμάτια από τη νέα συλλογή της εταιρείας.

«Τα γενέθλια εδώ μοιάζουν λίγο διαφορετικά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας ένα emoji τούρτας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η συλλογή, που πρόκειται να κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου, φέρει την ονομασία «Birthday Boobs».

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει σε κουζίνα φορώντας ένα ημιδιάφανο γαλάζιο σετ εσωρούχων με ζώνη για καλτσοδέτες, ενώ σε επόμενη ανάρτηση μοιράστηκε και μία φωτογραφία τύπου Polaroid από τη φωτογράφιση.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η καμπάνια της διάσημης ηθοποιού έχει έντονο εορταστικό χαρακτήρα, με την Σίντνεϊ Σουίνι να εμφανίζεται να ετοιμάζει τούρτες και να παίζει με αλεύρι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

@syrn I really really love you… Designed by Syd and embroidered just for you 🏹 Sign up for early access to shop the collection on 9/1 at 8am PT. General access at 9am PT. ♬ original sound – SYRN by Sydney Sweeney

Η διαφημιστική καμπάνια προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το ιδιαίτερα τολμηρό ύφος της. Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει επιλέξει αντίστοιχη αισθητική για αρκετές από τις προωθητικές ενέργειες της SYRN από τότε που λάνσαρε το brand, στα τέλη Ιανουαρίου.

@syrn celebrating syd’s birthday month with our newest syrn collection 🎂 coming september 1st ♬ original sound – SYRN by Sydney Sweeney

Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη φιλοσοφία πίσω από τη SYRN, τονίζοντας ότι επιθυμία της είναι τα σχέδια να εφαρμόζουν σωστά και να απευθύνονται σε διαφορετικούς σωματότυπους. «Οι σχεδιάστριές μου είναι όλες γυναίκες και έχω μια εξαιρετική και πολυσυλλεκτική ομάδα», είχε δηλώσει στο Cosmopolitan τον Ιανουάριο.

Όπως είχε εξηγήσει, θέλει τα προϊόντα της να δοκιμάζονται σε διαφορετικά σώματα, ώστε κάθε γυναίκα να αισθάνεται άνετα φορώντας τα. «Δεν μπορώ να είμαι το μοναδικό μοντέλο. Πρέπει να βεβαιωθώ ότι όλες αισθάνονται πραγματικά καλά μέσα σε αυτά», είχε αναφέρει, προσθέτοντας: «Αν δεν θα το φορούσα εγώ, δεν θα ήθελα να το δημιουργήσω».

Η σειρά εσωρούχων αποτελεί μόνο μία από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Σίντνεϊ Σουίνι. Πρόσφατα ίδρυσε και την εταιρεία παραγωγής Honey Trap.