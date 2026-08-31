Μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο διανύει η Σοφία Ρόουζ Σταλόνε, καθώς η σχέση της με τον Μάικλ Σίχαν περνά πλέον σε νέο κεφάλαιο.

Η 30χρονη πρωτότοκη κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε δέχθηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, σε μια βραδιά που είχε στηθεί με άκρως ρομαντική διάθεση. Κεριά και λευκά τριαντάφυλλα συνέθεσαν το σκηνικό, ενώ η ίδια δεν άργησε να μοιραστεί στιγμιότυπα από τη σημαντική αυτή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η Σοφία Σταλόνε εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενη, δείχνοντας παράλληλα το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο που της χάρισε ο αγαπημένος της. Η πρόταση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς έγινε ανήμερα των 30ών γενεθλίων της.

Τη χαρά του για τον αρραβώνα της κόρης του εξέφρασε δημόσια και ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο διάσημος ηθοποιός έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για το ευχάριστο νέο και καλωσορίζοντας ουσιαστικά τον Μάικλ Σίχαν ακόμη περισσότερο στην οικογένεια.

Ο μέλλων γαμπρός του Σιλβέστερ Σταλόνε κινείται επαγγελματικά στον επιχειρηματικό κόσμο. Προέρχεται από οικογένεια με δραστηριότητα στον χώρο της διανομής ποτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο ίδιος έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία στον κλάδο των logistics.

Η σχέση του με τη Σοφία Σταλόνε φαίνεται να έχει τη θερμή αποδοχή της οικογένειάς της, με τον αρραβώνα να επισφραγίζει πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα για το ζευγάρι.