Στα 90 της χρόνια, η ηθοποιός Τζούλι Άντριους συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ζωή με μια ενέργεια που θα μπορούσαν να ζηλέψουν ακόμη και άνθρωποι αρκετές δεκαετίες νεότεροί της. Η θρυλική πρωταγωνίστρια των «The Sound of Music» και «Mary Poppins» δεν έχει υποστηρίξει ποτέ ότι διαθέτει κάποια μυστική συνταγή για να νικήσει τον χρόνο. Η φιλοσοφία της, ωστόσο, είναι εντυπωσιακά απλή: να παραμένει δραστήρια, να διατηρεί την περιέργειά της και να μη σταματά ποτέ να μαθαίνει.

Η Τζούλι Άντριους γυμνάζεται το πρωί εδώ και δεκαετίες

Μιλώντας στο Yahoo Life, η Τζούλι Άντριους αποκάλυψε ότι η πρωινή άσκηση αποτελεί σταθερή συνήθεια στη ζωή της εδώ και πολλά χρόνια. «Σε όλη μου τη ζωή γυμναζόμουν μόλις ξυπνούσα το πρωί ή περίπου εκείνη την ώρα. Βέβαια, στις μέρες μας το κάνω λίγο λιγότερο», ανέφερε.

Το πρόγραμμα γυμναστικής της έχει αλλάξει αρκετές φορές με την πάροδο των χρόνων, όμως η σωματική δραστηριότητα παρέμεινε πάντα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της. Κατά καιρούς έχει ασχοληθεί με μπαλέτο, διατάσεις, γιόγκα, περπάτημα και αερόβια άσκηση.

Το 1996, μιλώντας στην εκπομπή «The Rosie O’Donnell Show», η Άντριους είχε αποκαλύψει ότι ξεκινούσε την ημέρα της με περίπου 45 λεπτά διατάσεων, αερόβιας γυμναστικής και ασκήσεων μπαλέτου στην μπάρα. Όπως είχε εξηγήσει, επέλεγε «όλα εκείνα που ξέρω ότι λειτουργούν για μένα».

Αντί να αναζητά συνεχώς τις τελευταίες τάσεις στον χώρο της γυμναστικής, η ηθοποιός φαίνεται πως προτίμησε όλα αυτά τα χρόνια ασκήσεις που της άρεσαν και, κυρίως, μπορούσε να εντάξει σταθερά στην καθημερινότητά της.

Το περπάτημα τη βοήθησε να αποκτήσει αντοχή

Το περπάτημα έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ζωή της κατά τη διάρκεια της καριέρας της ως performer. Όταν προετοιμαζόταν για μια απαιτητική σειρά εμφανίσεων στο London Palladium, η Τζούλι Άντριους άρχισε να κάνει γρήγορους περιπάτους στην εξοχή.

Επέλεγε μάλιστα σκόπιμα διαδρομές με λόφους και απότομες ανηφόρες, ώστε να δυσκολεύει περισσότερο τον εαυτό της και να αποκτήσει την αντοχή και τη δύναμη στα πόδια που χρειαζόταν για τις εμφανίσεις της.

Η προσέγγισή της στη γυμναστική ήταν πάντα πρακτική και χωρίς υπερβολές. Χρόνια αργότερα είχε δηλώσει ότι στόχος της ήταν να «γυμνάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο, αποκομίζοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος».

Στο πρόγραμμά της είχε εντάξει γιόγκα και λίγες ασκήσεις μπαλέτου για περίπου 30 με 40 λεπτά κάθε δεύτερη ημέρα. Για την Τζούλι Άντριους, άλλωστε, η άσκηση δεν είχε ως αποκλειστικό στόχο την εξωτερική εμφάνιση. Όπως είχε εξηγήσει, γυμναζόταν προκειμένου να διατηρεί το σώμα της ευλύγιστο και να παραμένει σωματικά δραστήρια και λειτουργική.