Μια ξεκάθαρη μπηχτή στον γάμο της πρώην συντρόφου του, Τέιλορ Σουίφτ, έκανε ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο 32χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε το Σάββατο στη διάσημη αρένα, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών του, και κάποια στιγμή απευθύνθηκε στο κοινό. «Βρισκόμαστε στο Madison Square Garden, έδρα των παγκόσμιων πρωταθλητών New York Knicks», είπε ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, προκαλώντας τις επευφημίες των θεατών.

Στη συνέχεια, όμως, πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση: «Και εδώ κάνουν και γάμους». Η ατάκα προκάλεσε ακόμη περισσότερες αντιδράσεις από το κοινό, καθώς μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 3 Ιουλίου, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλτσε παντρεύτηκαν στο ίδιο ακριβώς στάδιο, σε μια άκρως λαμπερή τελετή.

Η Σουίφτ και ο Κέλτσε, και οι δύο 36 ετών, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μπροστά με καλεσμένους από τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz. Μεταξύ άλλων, στο Madison Square Garden βρέθηκαν η Τζίτζι Χαντίντ, η Σελένα Γκόμεζ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ και ο Μπένι Μπλάνκο.

Το ζευγάρι είχε τοποθετήσει κουρτίνες ώστε να εμποδίζει τα αδιάκριτα βλέμματα, όμως μετά την ολοκλήρωση της τελετής φρόντισε να ενημερώσει τους θαυμαστές του. Ψηφιακές πινακίδες έξω από το στάδιο έγραφαν χαρακτηριστικά: «Just T&T Married!».

🤍💍 Here comes the bride … Taylor Swift is on her way to Madison Square Garden, and it's finally time to celebrate her nuptials.



🎥 Backgrid pic.twitter.com/dJUUAYBHHS — TMZ (@TMZ) July 3, 2026

Σύμφωνα με τη δημοσιότητα που δόθηκε στον γάμο, η Σουίφτ και ο Κέλτσε περπάτησαν μέχρι την «εκκλησία» φορώντας δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior.

Την τελετή φέρεται να τέλεσε ο ηθοποιός και κωμικός, Άνταμ Σάντλερ, ενώ ο αδελφός της Τέιλορ, Όστιν, είχε ρόλο αντίστοιχο με εκείνον του «man of honor» και ο αδελφός του Τράβις, Τζέισον Κέλτσε, ήταν ο κουμπάρος του.

Η σχέση του Χάρι και της Τέιλορ

Η αναφορά του Στάιλς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σύντομης σχέσης που είχε με τη Σουίφτ πριν από περίπου 14 χρόνια. Οι δύο σταρ άρχισαν να βγαίνουν δημόσια στα τέλη του 2012, όταν ήταν ακόμη πολύ νεότεροι, όμως η σχέση τους κράτησε μόλις λίγους μήνες. Τον Ιανουάριο του 2013 είχαν ήδη χωρίσει.

Η σύντομη σχέση τους αποτέλεσε έκτοτε αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ των θαυμαστών, ενώ η Σουίφτ έχει γράψει τραγούδια που πολλοί έχουν συνδέσει με τον Στάιλς. Η ζωή τους, πάντως, έχει προχωρήσει πολύ από τότε.

Η Σουίφτ γνώρισε τα επόμενα χρόνια την ηθοποιό, Ζόι Κράβιτς, με τις δύο γυναίκες να αναπτύσσουν στενή φιλία. Μάλιστα, πέρασαν μαζί μεγάλο μέρος της καραντίνας στη Βρετανία το 2020, ενώ η Σουίφτ είχε φιλοξενήσει την Κράβιτς και τη μητέρα της, Λίζα Μπονέ, στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών του Ιανουαρίου 2025.

Και εδώ η ιστορία αποκτά μια ενδιαφέρουσα ανατροπή, καθώς λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2025, ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτς άρχισαν να προκαλούν φήμες για σχέση, όταν φωτογραφήθηκαν να περνούν χρόνο μαζί στη Ρώμη. Την ίδια περίοδο φέρεται να εθεάθησαν να φιλιούνται σε έξοδό τους στο Λονδίνο.

Μέχρι τις αρχές του 2026, άνθρωποι από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι η σχέση είχε γίνει ιδιαίτερα σοβαρή. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, πηγή είχε αναφέρει ότι η Κράβιτς αποκαλούσε τον Στάιλς «αδελφή ψυχή». Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί, με πηγή να δηλώνει ότι ο τραγουδιστής ήταν «εντελώς ερωτευμένος» μαζί της.

Η Κράβιτς έχει εμφανιστεί αρκετές φορές φορώντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας περίπου 500.000 δολαρίων, ακόμα και σε συναυλίες του Στάιλς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει δύο γάμους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.