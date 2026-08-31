Η Μπόνι Μπλου ανακοίνωσε ότι έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, γνωστοποιώντας την είδηση μέσα από τα social media.

Η 27χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans αποκάλυψε το Σάββατο 29 Αυγούστου ότι έγινε μητέρα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram. Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά «Και μετά γίναμε 1.058», προσθέτοντας μία μπλε καρδιά, η οποία θεωρήθηκε ένδειξη ότι απέκτησε αγοράκι.

Η αναφορά στον αριθμό 1.058 δεν ήταν τυχαία. Η Μπόνι Μπλου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το 2025, όταν ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με 1.057 άντρες μέσα σε διάστημα 12 ωρών. Με το μήνυμά της μετά τη γέννηση του παιδιού της, φαίνεται πως θέλησε να κάνει μια χιουμοριστική αναφορά στο συγκεκριμένο «challenge».

Εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε στο Us Weekly τη γέννηση του παιδιού, αναφέροντας παράλληλα ότι η ίδια «είναι καλά».

Στο παρελθόν, η Μπόνι Μπλου είχε αναφερθεί δημόσια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί κατά τη διάρκεια προηγούμενης σχέσης της. «Προσπαθούσα για χρόνια να μείνω έγκυος με τον πρώην σύντροφό μου και δυσκολεύτηκα πραγματικά πολύ. Θα έπρεπε να προχωρήσω στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης», είχε δηλώσει στο Us Weekly. Σε άλλη τοποθέτησή της είχε εξηγήσει ότι, με βάση όσα γνώριζε τότε, θεωρούσε δύσκολο να καταφέρει να μείνει έγκυος με φυσικό τρόπο.

Η Μπόνι Μπλου, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Τία Μπίλινγκερ, είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι περίμενε το πρώτο της παιδί. Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει η ίδια, η σύλληψη φέρεται να έγινε χρονικά κοντά σε ένα ακόμη διαδικτυακό «challenge» της, στο οποίο, όπως είχε αναφέρει, συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άντρες.