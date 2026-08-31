Η Εύα Λονγκόρια έχει θέσει ορισμένους κανόνες όσον αφορά την ανατροφή του 8χρονου γιου της, Σαντιάγο, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Χοσέ Αντόνιο «Πέπε» Μπαστόν. Ένας από αυτούς αφορά και τη σειρά που την έκανε παγκοσμίως γνωστή, το «Desperate Housewives».

Η 51χρονη ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Prime Video «The Last Sunrise», μίλησε στο PEOPLE και αποκάλυψε ότι ο γιος της έχει αρχίσει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χαρακτήρα της Γκαμπριέλ Σολίς, τον οποίο υποδύθηκε στην επιτυχημένη σειρά του ABC.

Όπως εξήγησε, ο μικρός Σαντιάγο έχει ανακαλύψει στο YouTube διάφορα memes και αποσπάσματα με τη μητέρα του από το «Desperate Housewives» και έχει αποκτήσει μια μικρή εμμονή μαζί τους. «Τον τελευταίο καιρό βλέπω ξανά πολλά πράγματα από τη σειρά, επειδή εκείνος την ανακαλύπτει τώρα», ανέφερε η Εύα Λονγκόρια.

Μάλιστα, ο γιος της δεν δίστασε να τη ρωτήσει πότε θα μπορέσει να παρακολουθήσει ολόκληρη τη σειρά. «Με ρωτάει: “Μαμά, πότε μπορώ να τη δω;” και εγώ του απαντώ: “Ποτέ”», είπε με χιούμορ η ηθοποιός.

Η στάση της δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς το «Desperate Housewives» περιλαμβάνει αρκετές ιστορίες και σκηνές με ερωτικές σχέσεις, απιστίες και ενήλικη θεματολογία, στοιχεία που προφανώς η Εύα Λονγκόρια θεωρεί ότι δεν είναι ακόμη κατάλληλα για την ηλικία του γιου της.