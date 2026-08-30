Μια ρομαντική βραδιά στη Μάνη πέρασε η Δανάη Μπάρκα μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου φωτογραφίες από την έξοδό τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την όμορφη βραδιά που πέρασαν δίπλα στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα ποζάρει αρχικά μόνη της μπροστά από έναν πέτρινο τοίχο, φορώντας ένα εμπριμέ φόρεμα με κυρίαρχο το πράσινο χρώμα.

Στη συνέχεια, φωτογραφίζεται μαζί με τον σύζυγό της, με τους δυο τους να χαμογελούν στον φακό. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, η παρουσιάστρια απαθανατίζει τα χέρια τους ενωμένα, καθώς περπατούν, ενώ στο τέλος μοιράστηκε μια εικόνα από το ηλιοβασίλεμα που αντίκρισαν.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δανάη Μπάρκα έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα, αναφερόμενη τόσο στη Μάνη όσο και στον σύζυγό της:

«Η Μάνη είναι ο παράδεισός μου. Κι εσύ επίσης».