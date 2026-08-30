Μετά τις Μαλδίβες και το Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε αυτή τη φορά στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη.

Η 33χρονη επιχειρηματίας και influencer ταξίδεψε στην Τουρκία για μόλις μία ημέρα, προκειμένου να παραστεί στον γάμο μιας παιδικής της φίλης και πρώην συμμαθήτριάς της.

Κατά τη σύντομη παραμονή τους στην Κωνσταντινούπολη, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ξενοδοχείο όπου διέμειναν, δείχνοντας μεταξύ άλλων τη θέα από το δωμάτιό τους και τους χώρους του καταλύματος.

Ξεχωριστό ήταν το βίντεο που δημοσίευσε με τον μικρό Πάρη να παίζει με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. «Ρεεε, γιατί παίζουν τόσο καλά;» έγραψε με χιούμορ πάνω στο στιγμιότυπο, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τις στιγμές που περνούν μαζί.

Η σχέση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον γιο της Ιωάννας Τούνη είναι ιδιαίτερα καλή, όπως έχει αναφέρει η ίδια και στο παρελθόν, με τους δύο να έχουν αναπτύξει τη δική τους σχέση.

Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί, άλλωστε, έναν συχνό ενδιάμεσο σταθμό για τα ταξίδια της influencer, καθώς χρησιμοποιεί συχνά το μεγάλο αεροπορικό της κόμβο για τις πτήσεις της προς μακρινούς και εξωτικούς προορισμούς. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε μια απλή ανταπόκριση, αλλά παρέμεινε στην πόλη και διανυκτέρευσε.

Η Ιωάννα Τούνη είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν την Τουρκία για τουρισμό. Το φθινόπωρο του 2024 είχε ταξιδέψει στην Καππαδοκία, πριν ξεκινήσει τη σχέση της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η επιχειρηματίας είχε βρεθεί στις Μαλδίβες μαζί με τον γιο και τον σύντροφό της, ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες και βίντεο από το εξωτικό ταξίδι τους.