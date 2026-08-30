Ελεύθερος αφέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και παραπέμφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, μετά τις 12:00, ενώπιον του Αυτόφωρου.

Λίγο μετά τις 14:00, κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, αναγνώρισε το λάθος του, λέγοντας ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από όσο έπρεπε. «Ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του επειδή το όνομά του δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης: «Βγάζουν όλοι το όνομά μου παντού, να βγάλουν και για το μοντέλο που είναι με τα ναρκωτικά», ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν ή να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ο έλεγχος στο κέντρο της Αθήνας

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο του μουσικού να κινείται με αυξημένη ταχύτητα κοντά στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αθανασίου Διάκου και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Κατά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε δύο μετρήσεις αλκοτέστ. Η πρώτη κατέγραψε 0,71 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και η δεύτερη 0,63 mg/l, όταν το γενικό επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l.

Μετά τα αποτελέσματα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και μεταφέρθηκε αρχικά στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.375 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησής του αφαιρέθηκε για 250 ημέρες. Οι διοικητικές ποινές είναι ανεξάρτητες από την απόφαση που θα εκδώσει το Αυτόφωρο για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του.

Από το πανηγύρι στη Λαμία στον έλεγχο της Τροχαίας

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε εμφανιστεί σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας, στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά. Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλούνται ελληνικά μέσα, ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, έπαιξε κλαρίνο για περίπου μισή ώρα και αποχώρησε γύρω στις 04:30, παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του είχε μιλήσει στο κοινό και για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του μετά το ατύχημα με κροτίδα το Πάσχα του 2025, που προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του και σοβαρό τραυματισμό στο μάτι. Περίπου τρεισήμισι ώρες μετά την αναχώρησή του από τη Ροδίτσα, ακολούθησε ο έλεγχος της Τροχαίας, η σύλληψη και η μεταφορά του στην Ευελπίδων.