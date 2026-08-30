Στην εικόνα που είχε δημιουργηθεί για εκείνον στην αρχή της καριέρας του, αλλά και στον έρωτα και στη σχέση με τον γιο του αναφέρθηκε ο Νίκος Κουρής, σε συνέντευξή του στη Vogue και τη δημοσιογράφο Κέλλυ Σταυροπούλου.

Ο ηθοποιός μίλησε για την προσπάθεια που χρειάστηκε να κάνει προκειμένου να ξεφύγει από τον χαρακτηρισμό του «γοητευτικού πρωταγωνιστή» και να αποδείξει τις υποκριτικές του δυνατότητες.

«Μόνο αυτό συνέβαινε. Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Κουρής μίλησε και για τη σημασία που έχει ο έρωτας στη ζωή του, περιγράφοντάς τον ως μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια του ελέγχου. «Για όλους είναι σημαντικός ο έρωτας. Απλώς, κάποιοι τον φοβούνται, άλλοι δεν τον αναγνωρίζουν. Ο έρωτας είναι η μόνη ζωή και ταυτόχρονα το πιο κοντινό πράγμα στον θάνατο – κάτι ακραίο», είπε.

Όπως εξήγησε, ο έρωτας συνδέεται για τον ίδιο με την απώλεια της αυτοκυριαρχίας και της αίσθησης ελέγχου, κάτι που τον κάνει ταυτόχρονα δύσκολο και έντονο. «Έρωτας είναι να χάνεις αυτό που ξέρεις για σένα. Και δεν υπάρχει πιο δυσάρεστη κατάσταση από το να χάνεις τον αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία, τον εγωισμό και την ησυχία σου και να καθορίζεσαι από κάποιον άλλον», σημείωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στον γιο του, τον οποίο έχει αποκτήσει από τη σχέση του με την Έλενα Τοπαλίδου, χαρακτηρίζοντας τη γονεϊκότητα ως την πιο δύσκολη δοκιμασία που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει.

«Είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία. Το παιδί σου είναι η πρώτη σου προτεραιότητα και έγνοια, η πρώτη και τελευταία σου ευθύνη. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα το να είσαι γονιός», ανέφερε.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που συνοδεύουν τον ρόλο του γονέα, τόνισε πως η αγωνία για το παιδί είναι διαρκής, ενώ υπογράμμισε πως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του πορεία και πως οι γονείς δεν μπορούν να καθορίσουν απόλυτα τις επιλογές των παιδιών τους.

«Το μόνο που μπορείς να κάνεις, είναι να αγαπάς», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο γιος μου μπήκε φέτος στη Βιολογία και προφανώς είμαι περήφανος»

Ο Νίκος Κουρής αποκάλυψε ότι ο γιος του κατάφερε φέτος να περάσει στη Βιολογία, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα υπερήφανο. Ωστόσο, όπως τόνισε, μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο δεν έχει τόσο το αποτέλεσμα όσο ο τρόπος με τον οποίο το παιδί του αντιμετώπισε τη διαδικασία των εξετάσεων.

«Ο γιος μου μπήκε φέτος στη Βιολογία και προφανώς είμαι περήφανος, αλλά είμαι πιο περήφανος γιατί αντιμετώπισε τη διαδικασία των εξετάσεων με μια δική του στάση και εμπλοκή», ανέφερε. «Δεν κάναμε εμείς κάτι καλά ή κακά που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι δικό του», πρόσθεσε.