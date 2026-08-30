Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Εμμανουέλα Πετράκη, αδερφή της Κατερίνας Κόκοτα, αποχαιρετώντας δημόσια τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Η Εμμανουέλα Πετράκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της με τον αγαπημένο τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας τη στενή σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ανέφερε, ο Δημήτρης Κόκοτας δεν ήταν για εκείνη απλώς ο σύζυγος της αδερφής της, αλλά ένας άνθρωπος που είχε πλέον θέση αδερφού στη ζωή της.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η ίδια ήταν εκείνη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία της αδερφής της με τον τραγουδιστή. Όλα ξεκίνησαν όταν, σε ηλικία μόλις 10 ετών, είχε ζητήσει από την Κατερίνα να της φέρει ένα αυτόγραφο του Δημήτρη Κόκοτα από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν.

«Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από τον Δημήτρη Κόκοτα. Αυτό το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή. Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της που στη συνέχεια έγινε ο Δημήτρης “μας»”», έγραψε.

Στη συνέχεια, η Εμμανουέλα Πετράκη μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό που ανέπτυξε με τον Δημήτρη Κόκοτα, περιγράφοντας έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσε να απευθυνθεί για κάθε πρόβλημα και κάθε δυσκολία.

«Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου. Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο “γαμπρούλης” μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε “κουνιαδούλα” του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ένα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου που το εννοώ πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει. Να τις προσέχεις*», σημείωσε.

Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από το τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα «Μήνυμα γραπτό», με το οποίο επέλεξε να τον αποχαιρετήσει, κάνοντας ακόμη πιο φορτισμένο το μήνυμά της.

Η εξομολόγηση της Εμμανουέλας Πετράκη αποτυπώνει τον βαθύ δεσμό που είχε δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια ανάμεσα στην οικογένεια και τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του Κατερίνα και την κόρη τους.