Μία σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στον Μαυρίκιο, μαζί με τον σύντροφό της Φώτη Ιωαννίδη, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram η Ελένη Βουλγαράκη.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και ο ποδοσφαιριστής βρέθηκαν στο εξωτικό νησί του Ινδικού Ωκεανού τον περασμένο Ιούνιο.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να ανοίξει ξανά το προσωπικό της αρχείο και να δημοσιεύσει αδημοσίευτο υλικό από τις ημέρες που πέρασε στον Μαυρίκιο.

Με τις νέες φωτογραφίες της, η Ελένη Βουλγαράκη φαίνεται πως θέλησε να κάνει ένα μικρό throwback στις καλοκαιρινές ημέρες στον Μαυρίκιο λίγο πριν αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.