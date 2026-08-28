Μία από τις πιο σκοτεινές και ανατριχιαστικές ιστορίες της σύγχρονης Αμερικής έρχεται στο Netflix. Η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας «Unabomber», που ακολουθεί τη διαδρομή του Τεντ Καζίνσκι από το Χάρβαρντ και τη μαθηματική ιδιοφυΐα μέχρι την απόλυτη απομόνωση και τη βία.

Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Τζέινους Μετς Πέντερσεν, ενώ στους βασικούς ρόλους συναντάμε τον Τζέικομπ Τρέμπλεϊ και τον Ράσελ Κρόου.

Η ταινία πιάνει το νήμα από τα νεανικά χρόνια του Καζίνσκι, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών πέρασε τις πύλες του Χάρβαρντ. Ένας εξαιρετικά ευφυής αλλά κοινωνικά απομονωμένος νεαρός αρχίζει σταδιακά να κατρακυλά σε έναν όλο και πιο σκοτεινό κόσμο, μέχρι να εξελιχθεί στον άνθρωπο που η Αμερική θα γνώριζε αργότερα ως «Unabomber».

Κομβικό σημείο στην αφήγηση αποτελούν τα χρόνια του στο Χάρβαρντ και η συμμετοχή του σε αμφιλεγόμενα ψυχολογικά πειράματα υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χένρι Μάρεϊ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ράσελ Κρόου.

Το «Unabomber», ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία του ανθρώπου πίσω από τον διαβόητο τρομοκράτη.

Δεκαετίες αργότερα, η ιστορία μεταφέρεται στο ανελέητο ανθρωποκυνηγητό του FBI, με την πράκτορα Τζοάν Μίλερ, την οποία υποδύεται η Σέιλιν Γούντλεϊ, να προσπαθεί να φτάσει στα ίχνη του.

Έτσι, η ταινία κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: από τη μία, τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τον νεαρό Καζίνσκι και, από την άλλη, την προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν άνθρωπο που για χρόνια κατάφερνε να παραμένει άφαντος.

«Κάνουμε εναλλαγή μεταξύ δύο χρονικών γραμμών: τη διαμόρφωση του “Unabomber” και τη σύλληψη του “Unabomber”», είχε εξηγήσει τον Ιούλιο ο σκηνοθέτης της ταινίας στο Tudum του Netflix.

Ο ίδιος είχε περιγράψει το φιλμ ως την ιστορία «ενός νεαρού άνδρα που αισθάνεται όλο και πιο περιθωριοποιημένος από την κοινωνία και αποφασίζει να καταφύγει στη βία ως μέσο εκδίκησης».

Ο Ράσελ Κρόου σε έναν από τους πιο σκοτεινούς ρόλους της ταινίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Ράσελ Κρόου στον ρόλο του Χένρι Μάρεϊ, του καθηγητή που συνδέεται με τα αμφιλεγόμενα ψυχολογικά πειράματα στα οποία συμμετείχε ο Καζίνσκι κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Το πρώτο υλικό της ταινίας δείχνει ότι η σχέση αυτή θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς ψυχολογικούς άξονες της ιστορίας, καθώς η παραγωγή επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τα εγκλήματα που ακολούθησαν, αλλά και τις εμπειρίες που σημάδεψαν τον άνθρωπο πίσω από αυτά.

Το σενάριο υπογράφουν οι Σαμ Τσάλσεν και Νέλσον Γκριβς, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Άναμπελ Ουάλις, Αλεξάντερ Λούντβιχ, Στίβεν Ογκ και Μαρκ Μεντσάκα.

Στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκονται οι Νέλσον Γκριβς, Ντόναλντ Τζ. Λι και Σαμ Τσάλσεν σε συνεργασία με την MRC, ενώ την παραγωγή για λογαριασμό της 2.0 Entertainment έχει αναλάβει η Σόφι Κάσιντι.