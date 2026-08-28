H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στο νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική φροντίδα μετά από αίσθημα σωματικής εξάντλησης.

Η ίδια γνωστοποίησε το γεγονός μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, αναρτώντας μια φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν πρόσκαιρα, στην οποία διακρίνεται ξαπλωμένη με ορό στο χέρι.

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρέθηκε, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σημείωσε στο σχετικό Instagram Story:

«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου».

Οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση σιδήρου

Η αδιαθεσία και η έντονη αδυναμία που αισθάνθηκε ήταν οι λόγοι που την οδήγησαν στην ιατρική μονάδα για τη συγκεκριμένη ενδοφλέβια διαδικασία. Παρά την κοινοποίηση του στιγμιοτύπου, δεν προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη μείωση των επιπέδων σιδήρου ή την ανάγκη για τη συγκεκριμένη αγωγή, περιοριζόμενη στην ενημέρωση των ακολούθων της για την πρωινή της επίσκεψη στην κλινική.