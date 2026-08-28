Στη κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, έδωσαν μεταξύ άλλων το παρών ο Χάρης Βαρθακούρης, η σύζυγός του Αντελίνα ανακαλώντας στιγμές από τη μακρόχρονη πορεία, τα ταξίδια και τη στενή προσωπική σχέση που διατηρούσαν μαζί του.

Τα λόγια του Χάρη Βαρθακούρη για τον Δημήτρη Κόκοτα

Ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε κατά την προσέλευσή του στον χώρο:

«Σε χτυπάει πολύ διαφορετικά το να μπεις στην εκκλησία και να ξέρεις ότι ο φίλος σου σε λίγη ώρα θα πάει κάτω από το χώμα. Σε χτυπάει πολύ βαθιά μέσα σου. Τα λόγια είναι περιττά, δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν έχω λόγια».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο διατηρούσαν επαφή στην καθημερινότητά τους, παρά την απόσταση που μερικές φορές υπήρχε:

«Με πολλούς φίλους μπορεί να μην τους βλέπουμε τακτικά, αλλά ακόμα κι αν περάσουν τρία χρόνια, είναι σαν να τον είδες την προηγούμενη μέρα».

Παράλληλα, στάθηκε στις κοινές τους διαδρομές και στις επαγγελματικές τους μετακινήσεις στο εξωτερικό:

«Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Δημήτρη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε ζήσει αμέτρητες στιγμές… μόνο γέλιου. Θυμάμαι να έχουμε πάει στην Αφρική και ήταν 3.000 κόσμος και αναρωτιόμασταν από πού κι ως πού ήρθαν σε εμάς. Δεκάδες αναμνήσεις έχω με τον Δημήτρη. Πραγματικά, θα περάσει πολύς καιρός για να το χωνέψω ότι αν του στείλω μήνυμα δε θα απαντήσει».

Η τοποθέτηση της Αντελίνας Βαρθακούρη

Από την πλευρά της, η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε για τα συναισθήματα που προκαλεί η απώλεια:

«Σήμερα έφυγε ένας καλός φίλος, ένας καλός άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός και καλοσυνάτος άνθρωπος και ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Για τον Δημήτρη και για κάθε νέο άνθρωπο που φεύγει και για κάθε οικογένεια που μένει πίσω, είναι εικόνες οι οποίες είναι μια μαχαιριά στην καρδιά».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή της, η ίδια αναφέρθηκε στις ανθρώπινες αξίες:

«Όλοι εμείς που είμαστε εδώ να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά, όμορφα και να μπορούμε να λέμε σε αυτούς που αγαπάμε “σ’ αγαπώ” κάθε μέρα».